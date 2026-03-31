China recibió por error Apple Intelligence: la IA de Apple se lanzó sin tener aún aprobación del gobierno y fue retirada

Apple, que ya tiene fecha para la WWDC 2026 y que planea abrir Siri a otros asistentes de IA rivales, acaba de sufrir un pequeño desliz en China, donde lanzó accidentalmente Apple Intelligence, su inteligencia artificial (IA), antes de tiempo, teniendo que retirarla a los pocos minutos.

Muchos usuarios de iPhone en China se sorprendieron ayer, 30 de marzo, al ver la función Apple Intelligence en sus dispositivos, una función que se activó sin la aprobación del gobierno del país asiático y que, por lo tanto, se retiró rápidamente, según ha señalado Mark Gurman, un conocido analista de Bloomberg.

Los propios usuarios detectaron Apple Intelligence en la beta de iOS 26.5. Cabe señalar que el conjunto de funciones de IA de la compañía se presentó en junio de 2024, llegando en inglés a finales de ese año a Estados Unidos y al resto del mundo en primavera de 2025.

Excepto en China, que por cuestiones legales no disponía de ello. Y parecía que ayer al fin se acababa esa situación, pero la celebración por parte de los usuarios chinos terminó confirmándose como un error por parte de Apple.

El propio Mark Gurman ha apuntado en su cuenta de X (Twitter) que "Apple Intelligence se lanzó por error en China; llevaba meses lista, pero Apple aún no contaba con la aprobación regulatoria. No hay un lanzamiento inminente y esto no está relacionado con la beta de iOS 26.5. Apple la ha retirado de internet"

A few clues this was a mistake:



1) Apple wouldn’t launch AI in its most important market without an announcement.

2) Apple wouldn’t launch AI in China in the middle of the night locally.

3) It taps into Google reverse image search. Google is banned in China. — Mark Gurman (@markgurman) March 30, 2026

Gurman también ha ofrecido algunas pistas de por qué la llegada de Apple Intelligence "fue un error". La primera de ellas es que la compañía de la manzana mordida "no lanzaría IA en su mercado más importante sin un anuncio previo".

El analista también ha señalado que "Apple no lanzaría IA en China en plena madrugada" y que esta tecnología "usa la búsqueda inversa de imágenes de Google. Y Google está prohibido en China".

Como ocurre con cualquier servicio de inteligencia artificial en China, Apple deberá asociarse con empresas locales y adaptarse a las exigencias de censura del gobierno para poder desplegar Apple Intelligence en el país.

Y eso implica ceder parte de los secretos comerciales a un tercero, además de reestructurar el sistema de seguridad con el objetivo de garantizar la privacidad del usuario.

Apple barajó opciones como DeepSeek y mantuvo conversaciones con Alibaba Group, pero todo indica que finalmente se quedará con Wenxin Yiyan, el modelo de Baidu. Además, cabe destacar que a día de hoy la empresa todavía no cuenta con la aprobación del gobierno para lanzar su Apple Intelligence en China.