Adiós a aprender idiomas: la función de traducción en tiempo real de Google para auriculares llega al fin a iOS

El pasado mes de diciembre Gemini hizo más inteligente al traductor de Google, convirtiendo a los auriculares en intérpretes. Una función que ahora el gigante tecnológico acaba de ampliar a los usuarios de iOS en España.

Así lo ha confirmado Google en un comunicado, en el que ha revelado que la función de traducción en tiempo real con auriculares de Google Translate llega oficialmente a iOS.

Una función que, además, la compañía está ampliando para usuarios de iOS y Android a aún más países, entre los que se encuentran España, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Tailandia.

La función de traducción en directo de Google Translate está ideada para que los usuarios puedan "comprender y conectar con el mundo al instante" a través de cualquier auricular en más de 70 idiomas.

Entre ellos se encuentran por ejemplo el árabe, búlgaro, catalán, chino tradicional, danés, alemán, griego, inglés, francés, vasco, estonio, español, filipino, gallego, ruso, rumano, tailandés, indonesio, italiano o el coreano.

La función de traducción de idiomas de Google en iPhone. Google Omicrono

Sasha Kapur, gerente de producto de Google Translate, ha compartido incluso, en el mismo comunicado, algunas de sus formas favoritas para usar esta función de traducción en tiempo real para auriculares.

Por ejemplo, durante las cenas familiares con sus parientes que hablan en panjabi (también conocido como Punjabi), un idioma indoario con influencias persas y árabes.

Unas cenas que, según ha comentado, suelen ser "como ver una película sin subtítulos" y que ahora, gracias a la traducción en directo, puede seguir la conversación y los chistes en tiempo real.

Kapur también ha destacado el uso de esta función de Google Translate en los viajes para "obtener recomendaciones, escuchar mejor los anuncios del tren o conectar con otros viajeros".

Cabe señalar que la función de traducción en directo de Google con auriculares llegó a finales del año pasado en versión beta y prometiendo "conservar el tono, el énfasis y la cadencia de cada hablante para crear traducciones más naturales y facilitar el seguimiento de quién dijo qué".

Además, Apple también lanzó en diciembre del año pasado en España la traducción simultánea de idiomas a sus AirPods 4 , AirPods Pro 2 y AirPods Pro 3 .

La Traducción en Tiempo Real aprovecha Apple Intelligence y el audio computacional para romper la barrera del idioma en cualquier momento: solo hacen falta un iPhone y unos AirPods para entenderse con cualquier persona del mundo.