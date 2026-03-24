Apple cambia las prioridades: sigue los pasos de Google y va a meter anuncios en Apple Maps

Apple siempre ha presumido de ofrecer una experiencia más 'premium' que sus rivales con Android; la lógica es que sus productos han sido tradicionalmente más caros, pero también más privados, seguros y sin publicidad. Pero eso está cambiando poco a poco.

Y es que este mismo mes Apple podría hacer uno de los anuncios más inesperados: que Apple Maps va a empezar a mostrar publicidad como parte de una renovada apuesta por recibir ingresos de sus servicios, según ha adelantado Mark Gurman de Bloomberg.

No está claro cómo la compañía intentará presentarlo como algo positivo para los usuarios, pero en la práctica será una experiencia muy parecida a la de Google Maps.

En otras palabras, Apple Maps pronto permitirá que las tiendas y las marcas paguen directamente a Apple para ganar un espacio prioritario en los resultados de búsqueda y la interfaz de la app, en vez de tener que depender de los algoritmos y las preferencias del usuario.

Los anuncios empezarán a aparecer tanto en la app de Maps para iPhone como en la página web oficial a partir del próximo verano, y se suma a otros cambios recientes en apps como la App Store o News, que han recibido más anuncios en más localizaciones.

Capturas de Apple Maps. Apple Omicrono

Los anuncios de Apple Maps se mostrarán como resultados que puedan interesar al usuario en base a la búsqueda que han realizado. De esta manera, los anunciantes podrán pujar por aparecer primero en ciertos términos de búsqueda.

Por ejemplo, un restaurante japonés podría pujar para aparecer primero en los resultados cuando se busca la palabra "sushi", en vez del restaurante que normalmente sería seleccionado por los algoritmos de Apple.

Si es familiar, es porque es exactamente el mismo negocio que ya tienen casi todos los rivales de Apple Maps, incluyendo Google Maps o Yelp; son anuncios que intentan afectar lo mínimo posible a la experiencia, con la excusa de que los resultados patrocinados solo cambian el orden y no otros aspectos como las opiniones de los usuarios.

Anuncios en Google Maps Google

Aun así, este se trata de un giro de 180 grados para una Apple que siempre ha presumido de seguir su propio camino con una experiencia sin distracciones ni publicidad gracias a los ingresos generados por las ventas del iPhone.

Pero este puede ser un giro necesario si esas ventas resultan no ser tan buenas este 2026, por ejemplo, si finalmente se produce una subida de precio en los iPhone como resultado de la crisis de la memoria RAM.

Gurman afirma que la integración de anuncios en Apple Maps pretende potenciar a la división de servicios de la compañía, que ya representa una cuarta parte de los ingresos respecto a apenas el 10% de hace una década.

Sin embargo, Apple se está preparando para posibles golpes en su división de servicios, como los cambios en la App Store o el multimillonario acuerdo con Google; aumentar los ingresos por anuncios podría ayudar a compensar posibles pérdidas.