X pide ayuda a los usuarios: un botón de "No me gusta" creado en apenas 60 segundos para luchar contra los bots

A la red social anteriormente conocida como Twitter no le faltan los problemas, desde caídas constantes del servicio a todo un ejército de cuentas vinculadas a manipulación y 'spam'; y aún así, a sus ingenieros les ha dado tiempo de implementar una función con una utilidad dudosa.

Hablamos del nuevo botón "No me gusta", que ahora aparece en las respuestas de las publicaciones, aunque con ciertas condiciones y no para todo el mundo; si parece un añadido que ha aparecido de la nada, es porque lo es.

De hecho, todo empezó cuando un usuario sugirió este nuevo botón, y poco después Nikita Bier, jefe de producto de X, respondió con una simple frase: "Dame 60 segundos"; cinco minutos después, la función había sido activada.

El botón de "No me gusta" tiene el icono de un pulgar hacia abajo y aparece justo al lado del botón de "Me gusta" que es un corazón, una incongruencia que puede haber ocurrido por lo precipitada que ha sido su creación.

Esto no significa que X se haya convertido en la nueva Reddit o el nuevo Menéame, o al menos eso es lo que promete Bier, que ha anunciado varias limitaciones para este nuevo botón con la intención de mejorar la calidad de las respuestas.

Para empezar, el botón de "No me gusta" sólo aparecerá en las respuestas a una publicación, y únicamente para los usuarios con cuentas verificadas y con suscripción de pago, según confirmó posteriormente el mismísimo Elon Musk.

A diferencia del botón de "Me gusta", no se mostrará la cantidad de ocasiones que se ha pulsado el botón "No me gusta" en un intento de atajar posibles ataques coordinados, como ya hicieron en YouTube en su día.

El nuevo botón de "No me gusta" en X

Bier ha prometido que el botón de "No me gusta" de X se usará únicamente para ordenar y personalizar las respuestas de una publicación, después de las primeras críticas que apuntaban a que esto podía generar una "cámara de eco" en la red social.

La justificación es que, en palabras de Bier, "el algoritmo de las respuestas es ahora mismo el peor producto de la compañía", ya que "no hay lógica ni señal, sólo basura". La esperanza es que los propios usuarios puedan ordenar las respuestas, poniendo primero las más útiles o las que realmente aportan a la conversación.

Por supuesto, esta no sería la primera vez que X modifica su algoritmo con la misma intención y no lo consigue; de hecho, hay que recordar que X empezó a dar prioridad a cuentas con suscripción Premium en las respuestas, y sólo consiguió que se llenasen de 'spam' de cuentas falsas y bots que pagaban gustosamente por la visibilidad, como demuestra el estado actual de las respuestas.