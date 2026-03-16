ByteDance frena el lanzamiento global de Seedance 2.0 tras las quejas de Hollywood por el uso de contenidos protegidos

ByteDance, empresa china dueña de la red social TikTok, ha suspendido el lanzamiento global de Seedance 2.0, su modelo de inteligencia artificial (IA) para la creación de vídeo, tras las quejas de Hollywood por el uso de contenido protegido.

Seedance 2.0 se lanzó en China el pasado mes de febrero con mejoras de calidad respecto a su predecesor a la hora de generar vídeos profesionales, con efectos muy realistas y sonido estéreo de doble canal. Una tecnología que causó un gran rechazo en Hollywood sobre los límites en el uso de contenidos protegidos por derechos de autor.

Representantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos, como la Motion Picture Association (MPA, por sus siglas en inglés), de la que forman parte Netflix o Prime Video, y Disney, entre otros estudios cinematográficos, afearon la capacidad de generar vídeos sin límites sobre el uso de contenidos protegidos por derechos de autor.

Incluso solicitaron el cese de Seedance 2.0. Ahora, ByteDance ha suspendido el lanzamiento global de su inteligencia artificial, tal y como han confirmado fuentes cercanas a la compañía a The Information; quienes no han aclarado si esta decisión está relacionada con el rechazo ocasionado por Hollywood y los diferentes estudios de cine.

Durante su lanzamiento en China, la MPA ya expresó sus quejas sobre Seedance 2.0 alegando que "al lanzar un servicio que opera sin garantías significativas contra infracciones, ByteDance está incumpliendo la legislación de derechos de autor".

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Seedance 2.0 se volvió muy viral en las diferentes redes sociales debido a su capacidad para recrear vídeos de escenas de cine de forma realista y hasta con actores reales, como uno en el que se ve a Tom Cruise y Brad Pitt peleando en un edificio en ruinas.

Cabe señalar que Seedance 2.0 es también compatible con entrada multimodal, por lo que puede generar contenido usando simultáneamente texto, hasta nueve imágenes, tres clips de vídeo y otros tres de audio; además de permitir al usuario indicar instrucciones mediante lenguaje natural.

Unas características que permiten a los usuarios utilizar la inteligencia artificial china para crear vídeos de contenido profesional. Por su parte, Disney envió una carta a la empresa china solicitando el cese y desistimiento, en la que denunció el uso de sus trabajos sin permiso ni compensación para el desarrollo y entrenamiento del modelo de IA.

En aquel momento ByteDance aseguró que tomaría medidas para evitar el uso no autorizado de propiedad intelectual por parte de los usuarios y ahora ha cancelado su lanzamiento mundial.