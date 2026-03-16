Apple no se rinde: Liquid Glass en el iPhone ha llegado para quedarse pese a las críticas y la marcha de sus creadores

Las versiones internas de iOS 27 y macOS 27 no incluyen grandes cambios de diseño, según ha confirmado Mark Gurman de Bloomberg, y no hay indicios de que una renovación de la interfaz esté en desarrollo activo.

Eso puede ser sorprendente para muchos usuarios que se sintieron decepcionados con el lanzamiento de iOS 26, uno de los más polémicos de la historia reciente de Apple y que terminó con la marcha de importantes nombres de la compañía.

iOS 26 no sólo fue la confirmación de que la compañía estaba varios pasos por detrás en la integración de inteligencia artificial en el sistema, también estrenó un nuevo estilo visual muy rompedor, para bien y para mal, llamado Liquid Glass.

Pese a que Apple ha vuelto a demostrar que sigue siendo la compañía tecnológica más influyente del sector, con la mayoría de sus rivales adoptando un estilo semejante para sus capas de Android, Liquid Glass no fue bien recibido del todo por todo el mundo.

El estilo visual basado en transparencias y efectos de cristal introdujo varios problemas de usabilidad que eran tan básicos que parecían impropios de una compañía como Apple, que se vio obligada a introducir más opciones de personalización, una rara admisión de que había fallado.

La marcha de Alan Dye, jefe de diseño y el máximo responsable de la introducción de Liquid Glass junto con otros empleados, podría haber sido el último clavo en el ataúd de este estilo visual, pero por el momento, Apple va a continuar esta apuesta.

Diseño Liquid Glass de Apple Apple Omicrono

Y es que, según Gurman, el equipo de diseñadores no se opuso en ningún momento a la adopción de Liquid Glass, y el equipo ejecutivo los apoyó; aunque es obvio que esta adopción no ha sido perfecta, seguirá recibiendo mejoras graduales a lo largo de los próximos años.

De hecho, en estos momentos Liquid Glass es la última de las preocupaciones del equipo de diseño de Apple, que ahora mismo está más concentrado en el nuevo Siri que estará basado en Gemini, la inteligencia artificial de Google.

De la misma manera, Apple aún está desarrollando la interfaz para nuevos tipos de dispositivos para el hogar, como el rumoreado HomePod con pantalla táctil, así como una versión de macOS adaptada a pantalla táctil para un futuro MacBook Ultra.

A esto hay que sumar el gran lanzamiento de Apple del 2026: el primer iPhone plegable, que podría llamarse iPhone Fold o iPhone Ultra, y que vendrá con iOS 27 con una interfaz adaptada a una pantalla más grande.

Gurman ha adelantado que, por primera vez, un iPhone permitirá tener abiertas varias apps al mismo tiempo en pantalla partida, lo que potenciará la productividad, pero también requiere de cambios de diseño como ya han demostrado los plegables con Android.

En otras palabras, en Apple no tienen mucho tiempo para crear una alternativa a Liquid Glass incluso si quisieran abandonar este estilo; por todo esto, en iOS 27 veremos pequeños cambios y un mayor control sobre la interfaz que pueden ayudar a la adopción masiva.