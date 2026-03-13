Así es Groundsource, la nueva herramienta de Google que utiliza la IA de Gemini para predecir inundaciones urbanas

España vivió un comienzo de 2026 entre borrascas que dejaron fuertes lluvias e inundaciones en algunas zonas del país, especialmente en Andalucía. Un desastre natural que ahora Google es capaz de predecir gracias a su nueva plataforma Groundsource.

Google ha anunciado el lanzamiento de Groundsource, una nueva herramienta que está impulsada por la inteligencia artificial (IA) de Gemini para predecir desastres naturales, entre los que se encuentran las inundaciones repentinas en zonas urbanas.

Groundsource, que se une a otros sistemas de Google que usan la IA para predecir inundaciones, se basa principalmente en un análisis que Gemini lleva a cabo con informaciones públicas sobre 2,6 millones de inundaciones en más de 150 países desde el año 2000.

Según explica el gigante tecnológico en su blog, Groundsource es capaz de analizar todas las noticias disponibles sobre inundaciones urbanas para transformarlas en un archivo de eventos perfectamente estructurado y organizado.

La empresa también señala que Gemini usa un "riguroso proceso de verificación" que pasa por varias fases. Por ejemplo, entre ellas se incluyen la clasificación, distinguiendo entre inundaciones reales, en curso o paradas.

Mapa global que muestra la densidad de inundaciones en Groundsource. Google Omicrono

También está la fase de razonamiento temporal, es decir, Gemini asocia las fechas de las publicaciones para determinar con precisión el momento en el que ocurren los fenómenos. En último lugar se encuentra la fase de precisión espacial.

Una fase con la que la inteligencia artificial identifica ubicaciones y las asigna en 'Google Maps Platform', que es básicamente el "kit de herramientas" que Google ofrece a los desarrolladores para que puedan integrar Google Maps en sus propias apps o webs.

Cuando la IA ha registrado los datos, utiliza Google Maps para determinar los límites geográficos de cada inundación, según detalla la compañía. Y, gracias a esa recopilación de información, puede realizar pronósticos más precisos y enviar alertas 24 horas antes de que sucedan.

Google también hace mención a los resultados de Groundsource en su comunicado, indicando que el 60 % de los eventos extraídos fueron precisos en ubicación y tiempo. De hecho, el 82 % fue lo suficientemente preciso para ser útil en la práctica.

Además de ello, Google resalta que Groundsource capturó el 82 y el 100 % de las inundaciones graves registradas por el Sistema mundial de alerta y coordinación en caso de catástrofe (GDAS) entre 2020 y 2026. Lo que demuestra una gran eficacia para identificar desastres de alto impacto y fenómenos más pequeños.