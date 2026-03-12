Así es 'Trío de Eclipses', la web del Gobierno que informa sobre los fenómenos astronómicos que tendrán lugar en España

Captura de pantalla de la web oficial del Trío de Eclipses. Gobierno de España/MICIU Omicrono

España se prepara para vivir un fenómeno astronómico sin precedentes: en menos de dos años será escenario de tres eclipses solares consecutivos —el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028—, dos de ellos totales y uno anular.

El primero de ellos convertirá a España, junto con Islandia y Groenlandia, en el único lugar del mundo desde el que se podrá contemplar el evento en su totalidad. Un fenómeno que también se podrá disfrutar mediante un mapa interactivo que permite ver si el relieve montañoso te arruinará las vistas y a una nueva web denominada 'Trío de Eclipses'.

A través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Gobierno de España ha lanzado la web oficial del trío de eclipses con el objetivo de "ofrecer información rigurosa a la ciudadanía", según detallan en un comunicado.

Este nuevo portal también pretende "garantizar la seguridad, la accesibilidad y la preparación territorial ante un fenómeno que movilizará a millones de personas en nuestro país".

Así funciona la web

'Trío de Eclipses' se ha concebido para ser la web de referencia sobre el trío de eclipses que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028. El portal, al que se puede acceder desde cualquier navegador, ya sea en el ordenador o en un smartphone, ofrece una variedad de información útil sobre estos fenómenos astronómicos.

Anuncio de la web oficial del Trío de Eclipses del Gobierno de España

Por ejemplo, la web ofrece información para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados y conocer qué ver en cada zona. También cuenta con varias secciones dedicadas a cada uno de los eclipses.

En ellas se explica cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué zonas de España podrá observarse. La web también incluye dos apartados con contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse y cuál es su relevancia.

Asimismo, el usuario puede encontrar desde recomendaciones para una observación segura hasta información sobre protección ocular, uso de instrumentos ópticos y pautas de prevención y riesgos.

La web también incluye una sección de Divulgación con actividades y recursos educativos elaborados por la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA); y un apartado de 'Puntos de Observación'.

Captura de pantalla del localizador de la trayectoria de los eclipses de la web Trío de Eclipses. Gobierno de España/MICIU Omicrono

Esta sección presenta un mapa interactivo donde consultar ubicaciones oficiales desde donde poder disfrutar del fenómeno, que están proporcionadas por las comunidades autónomas.

Por último, los usuarios pueden igualmente consultar el 'Centro de Trayectorias', en el que se muestran mapas técnicos con las zonas de totalidad y anularidad de cada eclipse, elaborados por el Instituto Geográfico Nacional.

El Gobierno de España también ha activado los perfiles oficiales del 'Trío de Eclipses' en las diferentes redes sociales, que permitirán "una difusión ágil, directa y accesible, así como informar con inmediatez sobre novedades, recursos, actividades, avisos de seguridad y actualizaciones territoriales".