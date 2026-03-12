No vas a mirar a tu altavoz Amazon Echo de la misma manera: Alexa podrá hablar "como un adulto" muy pronto

Después de que OpenAI anunciase el modo para adultos de ChatGPT, otros proyectos de inteligencia artificial se han dado prisa en adoptar algo parecido. Ahora le toca el turno a Amazon, que ha anunciado nuevos modos para Alexa+.

Conforme el sector de la inteligencia artificial se expande, es normal que entre en nuevos nichos de mercado; lo que tal vez nadie se esperaba era que el contenido para adultos iba a ser uno de esos nichos.

Sin embargo, hay que diferenciar entre "contenido para adultos" y "contenido erótico o NSFW", o al menos, en Amazon tienen la esperanza de que sus usuarios sepan la diferencia con el lanzamiento de los nuevos modos de Alexa+.

La compañía ha anunciado una serie de nuevas "personalidades" para Alexa, que cambian la manera en la que se expresa e interactúa con el usuario; las hay para todos los gustos, ya que no todo el mundo quiere que su IA sea una simple máquina que responde preguntas.

La personalidad que llama más la atención es "Sassy", o "atrevida" en inglés. Esta es la versión 'adulta' de Alexa, y Amazon recalca que está pensada únicamente para usuarios mayores de edad.

De hecho, Sassy no estará disponible cuando Amazon Kids esté activado, para evitar problemas y polémicas para la compañía; antes de activar Sassy, será necesario pasar por varias comprobaciones de seguridad para que Amazon se asegure de que somos adultos, como identificarnos usando Face ID en el iPhone.

Pero, tal vez para decepción de mucha gente, eso no significa que Alexa se vaya a convertir en una "novia virtual", o que vaya a participar en algún tipo de juego subido de tono; Amazon ha dejado muy claro que esto no es un 'sexbot'.

En vez de eso, Sassy se basa en la premisa de "ayudar primero y juzgar siempre". En otras palabras, esta inteligencia artificial seguirá centrada en responder a nuestras preguntas y ayudarnos en lo que sea posible, pero lo hará con una actitud más rebelde y confrontacional.

Las diferentes versiones de Alexa Amazon

Todas las respuestas son "ingeniosas y llenas de burlas" según la compañía, y aunque responderá a nuestra pregunta, "nos hará sentir algo primero", y promete "elogios que pican".

Esta inteligencia artificial no pedirá perdón, a diferencia de la inmensa mayoría, pero en Amazon creen que puede ser incluso más útil que otros modelos de IA precisamente porque no tendrá "miedo" de decir lo que quiere.

Entre el resto de las opciones nos encontraremos modelos como "Brief" (Corto) que como su nombre indica, se centrará en responder a la pregunta y nada más, pero también modelos como "Sweet" (Dulce) y "Chill" (Tranquilo) que afectarán a la experiencia.

Lo que Amazon aún no ha podido compartir es cuándo llegará Alexa+ a España. La nueva inteligencia artificial fue lanzada en los Estados Unidos junto con los nuevos Amazon Echo, pero ese no fue el caso en la Unión Europea.