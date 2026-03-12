Apple Music hace que descubrir música en TikTok sea más fácil: permite escuchar canciones completas sin salir de la app

Apple no cesa en su empeño de liderar el mercado del streaming musical con su aplicación estrella: Apple Music. Ya no es que sea más fácil que nunca cambiarse a este servicio, sino que su integración con otras apps la hacen una todavía más polivalente.

En ese sentido, Apple ha presentado "Reproducir canción completa", una nueva función que permite a los usuarios escuchar canciones enteras en TikTok a través de Apple Music, sin tener que salir de la aplicación.

Una novedad que es fruto de una nueva alianza exclusiva entre Apple y TikTok, que alude a un fenómeno cada vez más extendido entre los usuarios: el descubrimiento de música a través de la red social de ByteDance.

Reproducir canciones completas

Aunque ya existía una integración previa con Apple Music para añadir canciones a una lista de reproducción, el usuario solo escuchaba un fragmento de la canción usada en los vídeos.

Por ende, para escuchar una canción completa, el internauta tenía que o bien añadir la canción a su playlist de TikTok para escucharla entera o tener que buscarla en otro servicio y así poder reproducirla al completo.

"Escuchar canción completa" de Apple. Apple Omicrono

La nueva función "Reproducir canción completa" hace que todo esto sea mucho más sencillo. A la hora de encontrar una canción en 'Para Ti' o 'Detalle del Sonido', podrán tocar un botón para abrir un reproductor de Apple Music integrado, para escuchar el tema en su totalidad.

A partir de ahí los suscriptores podrán seguir escuchando una reproducción personalizada de canciones recomendadas, según explica Apple. Por supuesto, esto implica conectar la cuenta de Apple Music con la de TikTok.

En palabras de la empresa liderada por Tim Cook, el sistema ayuda a los fans a pasar sin interrupciones del momento del descubrimiento a una escucha más profunda, instantánea y,más importante aún, sin salir de la aplicación.

Cabe destacar que esta función ha sido desarrollada usando MusicKit de Apple, que logra que la reproducción de las canciones se realice dentro del ecosistema de Apple Music.

Listening Party de Apple. Apple Omicrono

Así, las reproducciones se contabilizan dentro del propio servicio, por lo que el artista no pierde visibilidad o tracción en su cuenta de Apple Music. Un método para apoyar a artistas y a titulares de derechos, según Apple.

Ole Obermann, de Apple Music, aclara en un comunicado que ahora es posible escuchar completamente una canción "al instante, sin romper la experiencia". A su juicio, la integración facilita que los fans "descubran, escuchen e interactúen con los artistas que siguen".

De forma paralela a "Reproducir canción completa", TikTok y Apple Music han presentado 'Listening Party', otra característica diseñada para reunir a artistas y fanáticos alrededor de la música.

Lo hace creando un entorno compartido en el que los fans pueden escuchar canciones de artistas en tiempo real e interactuar con ellos, participando directamente con este en la sesión. Obviamente, se requerirá una suscripción de Apple Music para disfrutar de estas bondades.