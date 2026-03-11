China quiere limitar el uso de OpenClaw: prohíbe a sus bancos y agencias estatales utilizar el agente de inteligencia artificial

Fotomontaje con la cara de Xi Jinping y el logo de OpenClaw. Manuel Fernández Omicrono

Es posible que le suene OpenClaw, el agente de IA viral que ha llamado mucho la atención dada su capacidad de operar de forma proactiva. Mientras que OpenAI abraza el sistema fichando a su creador, China reniega de él.

Y es que, tal y como informa Bloomberg, OpenClaw ha sido censurado en los equipos relacionados con bancos estatales, agencias gubernamentales y empresas sustentadas por el estado chino, poco después de su proliferación en el territorio.

Estas empresas y entidades han ido recibiendo ciertos avisos en los que se insta a los responsables a no instalar OpenClaw en sus dispositivos de oficina, aludiendo a cuestiones de ciberseguridad.

¿Qué es OpenClaw?

Poco después de que comenzara el 2026, una herramienta de IA agéntica se hizo completamente viral. En un primer momento se llamaba ClawdBot, aunque luego pasó a llamarse OpenClaw debido a los problemas legales relacionados con Anthropic.

OpenClaw es un agente de IA proactiva que no espera a la acción del usuario, sino que es capaz de escribir primero y tomar iniciativa a la hora de hacer ciertas tareas. Puede obtener acceso total al dispositivo, incluyendo a apps como WhatsApp, Telegram, Discord o Signal.

Imagen de Moltbot

El usuario puede interactuar con él como si fuera un contacto más, y pedirle que haga cualquier cosa de forma proactiva. Lo mejor es que OpenClaw funciona de forma local, pudiendo navegar por la web, gestionar archivos, ejecutar scripts, etcétera.

El problema es que esto plantea numerosas cuestiones de ciberseguridad no muy halagüeñas. La idea de darle acceso a una IA a todo el sistema, incluyendo a información sensible y privada, no es buena idea.

Esencialmente, el usuario le está dando las llaves de su 'casa digital' a un software susceptible de ser hackeado, otorgándole acceso a apps de mensajería cifrada, números de teléfonos, cuentas bancarias y un largo etcétera.

Lo peor es que en el momento de hacerse viral, investigadores de seguridad pusieron el grito en el cielo asegurando que OpenClaw representaba un riesgo claro. Algunos incluso vieron cientos de instancias del agente expuestas en la web.

China reniega de ella

El fenómeno viral, obviamente, ha traspasado el charco y ha causado furor en ciertas áreas tecnológicas de China. Las autoridades chinas lo saben y por ello han puesto coto rápidamente a su expansión.

Página de inicio de OpenClaw

Según detalla Bloomberg, se ha instado a grandes agencias gubernamentales y a empresas estatales, incluyendo entidades bancarias, a no instalar OpenClaw en sus dispositivos informáticos.

¿Qué ocurre si ya han instalado previamente OpenClaw en estos ordenadores? Varias de estas agencias ya han recibido un aviso claro: si detectan el sistema previamente instalado, se requerirán comprobaciones de seguridad y la posible eliminación del agente.

Tal es la situación que la prohibición habría afectado a empleados de bancos estatales e incluso a familiares de personal ubicado en entornos militares, mostrando de forma clara el recelo chino frente a esta herramienta agéntica.

No es extraño. China otorga una gran importancia a su infraestructura de seguridad, especialmente la que refiere a datos de interés nacional o que incluyan información sensible. Máxime en un contexto geopolítico convulso, como el que está presente en la actualidad.

Peter Steinberger, creador de OpenClaw, junto a los participantes de la Claw Con OpenClaw Omicrono

A esto hay que sumarle una continua y extrema preocupación por la actuación de fuerzas cibernéticas extranjeras que, según el gobierno del país, habrían atacado infraestructuras geoespaciales y de inteligencia.

Una muestra de este recelo se puede ver en el llamado Diario del Pueblo, el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de China, que se postula como el medio impreso más grande e influyente del país.

El pasado 10 de marzo, el portal publicó una extensa pieza en la que se consultaba a expertos sobre los posibles riesgos de los agentes de IA. Irónicamente, citaban medidas para apoyar a empresas que desarrollaran precisamente estos agentes de código abierto.