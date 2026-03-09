Anthropic responde al bloqueo del gobierno de Estados Unidos: demanda al Pentágono y califica todas las medidas de ilegales

Hace pocos días, el Pentágono cumplía su amenaza: designó a la IA de Anthropic como un "peligro para la cadena de suministro", en una represalia sin precedentes contra el plantón de la firma de Dario Amodei ante las presiones del Departamento de Guerra (DOW).

Y a su vez, el CEO de Anthropic ha cumplido su propia otra amenaza. Ha llevado el caso a los tribunales y ha presentado una demanda para intentar bloquear la medida del Pentágono que designa a la firma como un riesgo nacional.

A su juicio, Anthropic considera que esta medida del DOW es ilegal y que atenta contra su propia libertad de expresión, además de contra el propio proceso. En este sentido, se amparan directamente en la Constitución de los Estados Unidos.

Anthropic vuelve a cargar contra el Pentágono

Según adelanta Reuters, los de Amodei han realizado esta demanda ante un tribunal federal en California. En ella, Anthropic ha solicitado a los jueces que anulen directamente la designación del DOW y que impidan a las agencias federales su aplicación.

Estas acciones, que según Anthropic "no tienen precedentes", van en contra de la Constitución. La llamada Carta Magna Norteamericana impide que "el gobierno ejerza su enorme poder para castigar a una empresa por su libertad de expresión".

"No creemos que esta acción sea jurídicamente válida y no vemos otra opción que impugnarla ante los tribunales", escribía el mismo Amodei en una publicación que data del día 5 de marzo, cuando estalló la polémica y se produjo la designación.

De hecho, va más allá y se reafirmó en la posición que llevó al Departamento de Guerra a realizar estas acciones. "No creemos, ni nunca hemos creído, que sea la responsabilidad de Anthropic [...] participar en la toma de decisiones operativas", escribió Amodei.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

Una designación que viene directamente del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y que califica a la desarrolladora de Claude como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional.

Un veto que recuerda al que sufre Huawei desde el año 2019, con la salvedad de que la lista en la que está incluida la firma china se sitúa en el Departamento de Comercio y limita relaciones comerciales con empresas.

Se conoce como la Entity List, e incluye organizaciones, gobiernos o empresas que tienen restricciones para adquirir tecnologías o productos estadounidenses. La sanción a Anthropic limita su uso en agencias federales y contratistas del Pentágono.

Este veto es la respuesta del Pentágono ante el plantón de Anthropic respecto a las presiones del DOW sobre el uso de IA sin límites en entornos militares. La responsable de Claude dibujó líneas rojas en sus acuerdos con las agencias militares.

Pete Hegseth, este lunes durante una rueda de prensa en el Pentágono. Elizabeth Frantz Reuters

En el comunicado de Anthropic, Dario Amodei denunció que el DOW deseaba implementar estas tecnologías sin ningún tipo de salvaguarda, forzando a que la empresa aceptase "cualquier uso legal" de la misma.

Ya en ese momento, el Pentágono amenazó a Anthropic con eliminar Claude de sus sistemas. La empresa no cedió y pidió que en caso de llegar a un acuerdo, no se usase IA para tareas de vigilancia masiva y desarrollo de armas autónomas.

Posteriormente a ese comunicado, OpenAI anunció su propio acuerdo con el DOW para implementar sus sistemas de IA en entornos militares. Algo que no ha sentado bien entre sus usuarios y que ha disparado a Claude en popularidad.

El veto busca hacer el máximo daño posible a las relaciones comerciales de Anthropic establecidas con el ejecutivo de Trump. Eso sí, las empresas privadas alejadas de las agencias federales aún podrían usar Claude, dijo el CEO de la empresa.

El Pentágono, en el centro de la controversia tras solicitar mayor acceso a los sistemas de inteligencia artificial de Anthropic.

Fue el mismísimo Donald Trump el que anunció la orden de bloquear el uso de Claude en las agencias federales del gobierno. Pese a ello, Claude ha seguido teniendo un papel clave en algunas de las operaciones realizadas por el Pentágono.

Lo más llamativo es que el Pentágono respondió a las limitaciones impuestas por Anthropic asegurando que estas podrían poner en peligro las vidas estadounidenses, pidiendo total flexibilidad para usar la IA en "cualquier uso legal".

Las declaraciones que desataron la furia de Trump y el DOW advertían de los potenciales riesgos para los derechos fundamentales que implicarían el uso de IA en útiles armamentísticos autónomos y en hipotéticas labores de vigilancia masiva indiscriminada.