Polymarket está convirtiendo la geopolítica en un casino: Irán, Venezuela y las apuestas online con información privilegiada

En los últimos años hemos visto un creciente auge de las apuestas online. Las cifras son apabullantes para un negocio que alcanza los 100.000 millones de dólares en todo el mundo según varios informes, cifra que puede duplicarse de aquí a cinco años.



El interés por las nuevas formas de especulación financiera y tecnológica ha crecido en paralelo, reflejando una tendencia global que busca alternativas a los métodos tradicionales de inversión y análisis de información. El mejor ejemplo es la web estadounidense Polymarket, que estos días registra apuestas sobre los detalles de los ataques militares de EEUU sobre Irán o Venezuela.

La convergencia entre la tecnología de bloques (blockchain) y las finanzas descentralizadas ha dado lugar a un ecosistema donde el riesgo se convierte en un producto de consumo masivo, disponible al alcance de un clic desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.

En la última década, se ha observado cómo las apuestas en línea han dejado de ser un nicho restringido a eventos deportivos para abarcar prácticamente cualquier suceso de relevancia pública.

Uno de los factores determinantes en este crecimiento es la democratización del acceso a plataformas que ofrecen recompensas monetarias por acertar en predicciones sobre eventos futuros.

El problema surge cuando esos eventos son acciones geopolíticas, como la captura de Nicolás Maduro, decididas por la misma gente que puede ganar dinero. En los últimos días hemos visto cómo seis cuentas de Polymarket han ganado más de 1.2 millones de dólares apostando sobre los ataques a Irán.

El senador estadounidense Chris Murphy ha sido tajante en su cuenta de BlueSky: "Es una locura que esto sea legal", Y deja claro que, en su opinión, "la gente alrededor de Trump se está beneficiando de la guerra y la muerte".

Explosiones en Teherán.

De hecho, las apuestas sobre Irán no hacen más que crecer. Según informa Bloomberg, ya hay más de 500 millones de dólares en diversas variantes de predicciones sobre el conflicto en Oriente Medio.

Y parece que esta será la nueva normalidad. Nicolas Vaiman, CEO de Bubblemaps, declaró a Bloomberg que “los mercados de predicción son algunos de los primeros productos que permiten apuestas directas en eventos geopolíticos”. Es más, Polymarket ahora permite realizar transacciones con criptomonedas, lo que aumenta el anonimato.

Qué es Polymarket

En el corazón de esta revolución se encuentra una plataforma que ha logrado destacar por encima de sus competidores debido a su arquitectura técnica y su enfoque en la descentralización.

Polymarket se define como un mercado de predicción descentralizado que permite a los usuarios comprar y vender acciones sobre el resultado de eventos futuros de gran importancia. O de importancia nimia, y es que aquí se apuesta sobre cualquier cosa.

¿Qué son los contratos inteligentes o smart contracts?

A diferencia de las casas de apuestas tradicionales, no existe una figura central que establezca las cuotas de manera arbitraria, sino que los precios son determinados directamente por la oferta y la demanda de los participantes en el mercado.

La base tecnológica de esta plataforma es el sistema de registro distribuido conocido como cadena de bloques, específicamente utilizando la red de Polygon, que funciona como una solución de escalabilidad para Ethereum.

Sin entrar en muchos tecnicismos, esta elección técnica permite que las transacciones sean rápidas y que las comisiones por operar sean extremadamente bajas, algo fundamental para atraer a un volumen masivo de usuarios que realizan operaciones de pequeño tamaño de forma constante.

Los contratos inteligentes son los encargados de gestionar los fondos y asegurar que los pagos se realicen de forma automática y transparente una vez que se resuelve el evento sobre el cual se estaba especulando.

El origen de esta iniciativa se remonta al año 2020 y su fundador es Shayne Coplan, un emprendedor que supo ver el potencial de combinar la teoría de los mercados de predicción con las capacidades de las finanzas descentralizadas.

Coplan, que ha mantenido un perfil relativamente discreto en comparación con otros líderes del sector tecnológico, ha defendido siempre la idea de que los mercados son la mejor forma de agregar información y de combatir la desinformación que inunda el entorno digital actual.

La visión del fundador se apoya en la tesis de que los precios en estos mercados funcionan como señales de verdad.

Si una mayoría de personas están dispuestas a arriesgar su capital en una dirección determinada, esa información es valiosa para la sociedad en su conjunto.

Desde sus inicios, la plataforma ha evitado presentarse simplemente como un sitio de apuestas, prefiriendo el término de mercado de información o plataforma de pronósticos económicos.

Esta distinción semántica ha sido clave en su estrategia para intentar navegar por las complejas aguas de la regulación internacional.

A pesar de su juventud, el creador de este sistema ha logrado atraer inversiones de algunas de las firmas más influyentes del capital riesgo y de la comunidad de los activos digitales.

Figuras prominentes del sector como Peter Thiel han respaldado el proyecto, viendo en él la culminación de décadas de teoría económica sobre la eficiencia de los mercados aplicada a la realidad cotidiana.

App de Polymarket Omicrono

La plataforma ha pasado de ser un experimento para entusiastas de la tecnología a convertirse en una referencia global que es citada frecuentemente por analistas políticos y financieros de primer nivel.

Por qué se ha vuelto tan popular

La popularidad masiva de esta herramienta no puede explicarse sin mencionar su papel durante procesos electorales de gran envergadura, como las últimas elecciones en EEUU.

El interés del público se disparó cuando se comprobó que los precios de sus mercados a menudo reaccionaban con mayor rapidez y precisión que las encuestas tradicionales ante noticias de última hora.

En un mundo donde la información fluye a velocidades vertiginosas, la capacidad de ver cómo cambia la probabilidad de un evento en segundos resulta extremadamente atractiva para quienes buscan ir un paso por delante de la narrativa oficial.

Otro factor que ha impulsado su fama es la liquidez y la profundidad de sus mercados. A diferencia de otros intentos previos de crear mercados de predicción, esta plataforma ha conseguido atraer a suficientes participantes como para que sea posible entrar y salir de posiciones con relativa facilidad, incluso cuando se manejan cantidades de dinero considerables.

Esto ha generado un círculo virtuoso donde la presencia de más usuarios atrae a más capital, lo que a su vez mejora la precisión del mercado y su atractivo publicitario.

La transparencia absoluta que ofrece la tecnología subyacente también ha sido un punto a su favor. Cualquier persona puede auditar el volumen de transacciones, las posiciones de las carteras más grandes y el flujo de dinero en tiempo real.

En teoría, esta visibilidad elimina muchas de las sospechas de manipulación interna que suelen rodear a las casas de apuestas convencionales. Como veremos luego, eso no quiere decir que no haya manipulación, aunque no sea por parte de la plataforma.

En este nuevo modelo, las reglas del juego están escritas en código que es público y verificable por cualquiera con los conocimientos técnicos adecuados.

Además, la plataforma se ha beneficiado de una interfaz de usuario extremadamente limpia y directa, que oculta la complejidad técnica de la cadena de bloques bajo una capa de simplicidad que recuerda a las aplicaciones de inversión en bolsa más populares.

Los usuarios no sienten que están operando con criptomonedas o interactuando con contratos inteligentes complejos, sienten que están comprando una opinión sobre el futuro.

Esta facilidad de uso ha sido determinante para captar a usuarios que no necesariamente son expertos en tecnología pero que están interesados en los temas que se debaten en la plataforma.

Encuesta de Polymarket en un programa de TV Omicrono

El clima de polarización política y la sensación de que las instituciones tradicionales han perdido su brújula también han contribuido a su éxito.

Además, cada vez son más las cadenas de televisión y eventos de gran impacto como los Globos de Oro que usan las predicciones de esta plataforma para analizar eventos políticos, deportivos o sociales, tomando las apuestas como indicadores de la realidad.

Jugando con información privilegiada

Uno de los aspectos más controvertidos y menos discutidos por los entusiastas de esta tecnología es la posibilidad de que personas con acceso a información no pública utilicen la plataforma para lucrarse de manera desleal o, directamente, ilegal.

Si un individuo conoce el resultado de una decisión judicial, la dimisión de un político o el alza de precios de un producto antes de que se haga oficial, tiene una ventaja casi absoluta sobre el resto de los participantes, que operan basándose únicamente en la información pública disponible.

El anonimato que proporcionan las carteras digitales facilita este tipo de prácticas. Aunque todas las transacciones son públicas, la identidad real de quien está detrás de una dirección específica suele estar oculta bajo capas de seudonimato.

Esto permite que asesores políticos, empleados de grandes corporaciones o personas cercanas a los centros de poder puedan realizar apuestas masivas sin temor a ser identificados de inmediato.

Existen evidencias y análisis de datos que muestran patrones de compra inusuales justo antes de que se produzcan anuncios importantes.

En estos casos, el mercado de predicción deja de ser una herramienta de sabiduría colectiva para convertirse en un mecanismo de transferencia de riqueza desde los usuarios minoristas hacia aquellos que poseen información privilegiada.

El problema es que, en un sistema descentralizado, no existe una autoridad central con el poder de anular estas operaciones o de sancionar a quienes se aprovechan de su posición para manipular el mercado.

Además del uso de información interna, existe el riesgo de la manipulación deliberada del mercado.

Alguien con suficiente capital puede realizar compras masivas para mover el precio de una opción específica, creando la ilusión de que un evento es mucho más probable de lo que realmente es.

Esto puede influir en la percepción de los medios de comunicación y de otros apostadores, generando un efecto de arrastre que beneficia al manipulador original cuando decide vender su posición en el punto más alto del entusiasmo creado artificialmente.

Personas haciendo cola para entrar en una tienda de Polymarket en Nueva York. Reuters Omicrono

Esta situación es profundamente injusta y desincentiva la participación de aquellos que no tienen acceso a los círculos de poder. Es una estrategia tan beneficiosa para Polymarket que le ha llevado a realizar acciones de 'lavado de cara', como la apertura en Nueva York el pasado febrero de una tienda de alimentación gratuita... aunque solo por unos días.

El beneficio que unos pocos pueden sacar de las apuestas gracias a la información privilegiada es uno de los mayores retos que enfrenta este modelo de negocio. Algunos países, como Nueva Zelanda, ya han vetado el uso de estas plataformas a sus ciudadanos. Y no son los únicos: tanto Portugal como Hungría han prohibido el uso de Polymarket en concreto.

Apostando sobre seguro

La relación entre estas plataformas y el gobierno de los Estados Unidos ha estado marcada por la tensión jurídica, la preocupación por la estabilidad institucional y el más que evidente conflicto de intereses.

En el ámbito de los mercados de predicción, la asimetría de información es una herramienta poderosa.Y ya hay quienes no lo ven como algo muy negativo para el estado.

Donald Trump Jr., en una imagen de archivo. GTRES

Las autoridades reguladoras, como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), dicen vigilar de cerca estas actividades, argumentando que muchos de estos mercados equivalen a la negociación de contratos de futuros sin la debida autorización.

Existe la preocupación de que grandes incentivos económicos puedan motivar a actores extranjeros o grupos de interés a difundir noticias falsas o realizar acciones de sabotaje con el fin de alterar el resultado de un mercado de predicción y, de paso, influir en la opinión pública.

Pero también parece evidente que hay quienes se están beneficiando desde dentro del propio gobierno estadounidense. En la reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, hay quien ha ganado más de un millón de dólares apostando por el momento exacto del ataque. Y no es la primera vez que sucede un movimiento similar.

Con la captura de Maduro se produjeron extrañas apuestas de perfiles nuevos o inactivos que acertaron con extraña precisión el día y la hora en que se produjo la operación.

Todo son sospechas en el entorno más cercano a Donald Trump. En verano de 2025, Polymarket recibió una inversión de 1789 Capital, una firma de capital riesgo de la que Donald Trump Jr., el hijo del presidente, es socio. Desde entonces, también ejerce como asesor de la plataforma de apuestas.

La posibilidad de apostar contra la estabilidad del propio país genera un conflicto de intereses que resulta muy inquietante para los responsables de la seguridad nacional y la integridad electoral.

Los servicios de inteligencia y los departamentos de análisis económico han reconocido en ocasiones que los mercados de predicción pueden ser indicadores valiosos para anticipar crisis o cambios de tendencia que los modelos tradicionales no logran captar.

La capacidad de agregar información dispersa y convertirla en una cifra de probabilidad es una función que tiene aplicaciones directas en la planificación estratégica y la gestión de riesgos a nivel estatal.

El debate legal se centra en si estos mercados deben ser tratados como simples casas de apuestas, sometidas a leyes estatales de juego muy estrictas, o como mercados financieros que aportan un valor social en forma de descubrimiento de precios e información.