Netflix quiere retocar películas y series con IA: compra la startup de Ben Affleck para abaratar los efectos especiales

La industria del cine está en su momento de mayor incertidumbre hasta la fecha. La inteligencia artificial promete remover sus cimientos con actrices generadas por IA y películas que prometen ser creadas en cuestión de unos pocos meses en lugar de años.

Netflix ha sido la siguiente en promover esta idea adquiriendo InterPositive, una startup tecnológica fundada por el famoso actor Ben Affleck, que desarrolla herramientas de IA cinematográfica.

Fundada en 2022, InterPositive se postuló como una compañía que se salía de la tendencia de la IA en Hollywood. En lugar de crear filmes o actores con IA, InterPositive buscaba crear soluciones de software centradas en la producción y en la posproducción.

¿Qué es InterPositive?

Como decimos, el auge de la inteligencia artificial nos llevó a un futuro que muchos no querían ni siquiera afrontar: actores, actrices, series y películas enteramente generadas con IA amenazaban con saturar la industria.

El rumbo de InterPositive era bastante distinto. En lugar de crear contenido, la IA lo mejoraría. Las herramientas desarrolladas por la startup de Affleck pretendían ayudar a cineastas y a estudios de cine a corregir imágenes.

Ajustes de iluminación y etalonaje, reencuadre o recomposición de planos o corregir continuidad entre tomas eran solo algunas de las mejoras que prometía la empresa. También permitían añadir fondos y efectos visuales y arreglar problemas técnicos.

Y es que la posproducción de una cinta es una fase vital del procedimiento necesario para, valga la redundancia, producir una película. El objetivo de Affleck con InterPositive era que la IA sirviera como asistente sin afectar a las decisiones creativas de los artistas.

Compra de Netflix

Ha sido Netflix la que ha anunciado la compra completa de esta empresa, haciendo que todos sus empleados pasen a formar parte de la plantilla del servicio de streaming. Las condiciones del acuerdo a nivel económico, eso sí, no han transcendido.

Ben Affleck, fundador de InterPositive. Netflix Omicrono

En el comunicado de Netflix, tanto Affleck como los implicados en el acuerdo han detallado algunos de los aspectos más importantes que han motivado la compra. Por ejemplo, está el modelo de IA desarrollado por InterPositive.

En palabras de Affleck, este modelo fue entrenado "para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos e iluminación incorrecta".

Prosigue asegurando que esta tecnología dio como resultado "conjuntos de datos y modelos deliberadamente más pequeños centrados en técnicas cinematográficas [...], creando herramientas que los artistas pueden usar, controlar y de las que pueden beneficiarse".

Este modelo se introduce en los procesos de posproducción para adaptarlo a sus necesidades, aportando sistemas para mezclar, colorear imágenes, agregar efectos visuales o reiluminar tomas. Preservando, eso sí, el componente más importante del humano: "el juicio", dice Affleck.