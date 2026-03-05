Apple Music te dirá si las canciones que escuchas están hechas con IA con un novedoso sistema de etiquetas

La industria de la música se enfrenta a una revolución sin precedentes, en el buen y en el mal sentido: la inteligencia artificial. Ya hay canciones creadas con IA que han llegado a lo más alto de las listas de escuchas y discográficas que aspiran a adoptar esta tecnología a sus catálogos.

Apple parece ser consciente de ello y por ende ha anunciado en un boletín remitido a socios de la industria musical las llamadas 'etiquetas de transparencia' en Apple Music, que servirán para marcar canciones que tengan contenido generado o asistido por IA.

Solo hay un problema: esta será una opción que los creadores y artistas podrán usar, o no. Es decir, que los distribuidores podrán elegir si incluir estas etiquetas, dándole alas a unos creadores que han intentado esconder por activa y por pasiva que su música ha sido generada por IA.

Así son las llamadas etiquetas de Apple Music

Tal y como detalla Music Business Worldwide, Apple ha lanzado esta opción ante el auge de los contenidos creados tanto por inteligencia artificial o asistidos con herramientas de creación que incluyen tecnologías similares.

La idea es que los sellos discográficos y los distribuidores de música puedan aplicar estas etiquetas al contenido que suban a Apple Music. El nuevo marco no solo incluye la canción, sino que abarca hasta cuatro elementos clave.

Estas etiquetas son el arte de la canción (Arte), la composición (Composición), la pista como tal (Pista) y el vídeo musical (Videoclip). La primera etiqueta, llamada Arte, indica cuándo se ha usado IA para generar una buena parte de un arte, ya sea estático o en movimiento.

Composición refiere a las letras generadas por IA o a otros elementos de la composición. Videoclip también es autoexplicativa; se aplica a los contenidos visuales, incluidos en los álbumes o añadidos de forma paralela.

Los distribuidores, además, podrán aplicar varias de estas etiquetas al mismo tiempo. Apple explica que servirán como una extensión de los metadatos que ya se aplican a la hora de subir canciones a la plataforma, como son los créditos, el género, etcétera.

Como decimos, la responsabilidad de la divulgación de estas etiquetas recae específicamente en los distribuidores y discográficas, cambiando diametralmente el enfoque a la hora de moderar estos contenidos.

Y es que otras tantas plataformas musicales como Deezer han ido estableciendo sistemas para detectar contenidos generados por IA, usando sistemas de análisis masivos, con los problemas a nivel de recursos que eso conlleva.

Así, Deezer y otros distribuidores centran sus esfuerzos en realizar detecciones de canciones, mientras que Apple pasa el testigo a los distribuidores para que declaren sus contenidos hechos con inteligencia artificial.

Los datos son demoledores. En enero de este año, Deezer aseguró que solo en 2025, se etiquetaron más de 13,4 millones de pistas de IA en la plataforma, el equivalente a más de 60.000 pistas por día. Actualmente, el volumen de temas hechos con IA asciende al 39% de las subidas diarias.