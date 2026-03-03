Instagram siembra la polémica con su nueva IA: podría estar aprovechando tus posts para vender artículos sin pagarte

Imagen artística referenciando a Instagram y a la economía de los Reels. Manuel Fernández Omicrono

El pasado mes de septiembre, TikTok causó un gran revuelo después de conocerse que una función de IA detectaba elementos 'comprables' en vídeos de la plataforma, incluyendo los que mostraban el genocidio en Gaza por parte de Israel.

Pese a toda la polémica suscitada, otras firmas parecen estar siguiendo esta tendencia. Según adelanta The Verge, Instagram estaría añadiendo enlaces de compra a productos directamente en vídeos de usuarios sin su consentimiento.

Es el caso de la usuaria Julia Berolzheimer, que ha denunciado cómo Meta ha añadido enlaces a "imitaciones baratas y artículos aleatorios" de los productos que la misma Julia vende en su plataforma.

Vender productos sin saberlo en Instagram

Fue el pasado 16 de febrero cuando Berolzheimer denunció públicamente el caso en su Substack. Una amiga informó a la influencer de que un botón extraño titulado Shop the Look (Compra el conjunto) aparecía en sus vídeos.

Este botón, ubicado en una de las esquinas inferiores de los Reels de la plataforma, muestra sugerencias de productos generadas con inteligencia artificial, que promueve la compra de artículos de imitación.

Botón de 'Shop the Look' en Reels. Julia Berolzheimer Substack

No hablamos de las versiones auténticas que la misma usuaria promociona en su perfil, sino imitaciones baratas que además pertenecían a marcas que Julia desconocía, usando lógicamente su nombre y su imagen.

Lo peor es que en ningún momento fue avisada o notificada de lo que estaba ocurriendo. Fue una persona externa la que avisó a Berolzheimer sobre la situación, la cual descubrió que ni siquiera estaba siendo retribuida económicamente por esta función.

Es decir, que con este botón, algunas marcas se estaban lucrando vendiendo imitaciones de productos promocionados por una influencer usando su perfil y su altavoz, sin darle ningún tipo de compensación.

Lo más llamativo es que según expone Berolzheimer, Instagram estaba probando esta función en secreto, ya que no era visible para la creadora de contenido. De hecho, la función está oculta para los creadores, y no es posible ver qué piezas de vídeo tienen dicho botón incluido.

El botón, por si fuera poco, tampoco podía desactivarse por el lado del usuario. "Personas que representan y trabajan con algunas de las marcas más importantes del mundo [...] se pusieron en contacto para informarles de que estaba ocurriendo lo mismo en sus páginas", lamenta Berolzheimer.

Y sí. Según la creadora, este botón también aparecía con las publicaciones promocionadas en el apartado de Publicidad, enlazando a productos que los publicistas ni eligieron ni recomendaban en ningún caso.

Fotomontaje con las capturas del sistema. Mia Sato | Manuel Fernández The Verge | Omicrono

Un portavoz de Meta, ante la controversia, aseguró en posteriores declaraciones que esta era una prueba limitada para "ayudar a las personas a explorar productos que coincidan con sus intereses al ver publicaciones o Reels".

La idea era recopilar feedback y realizar cambios iterando sobre este sistema. Meta negó que se cobrara comisión alguna por estos artículos, lo que no ayudó mucho al enfado generalizado de los usuarios.

Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza por a una operación militar israelí. Reuters

Este sistema se aprovecha de la relación parasocial de confianza que se establece entre los internautas y los influencers. Su influencia, valga la redundancia, sirve como moneda de confianza para que los usuarios adquieran sus productos recomendados.

Añadir este botón supone una pérdida en esa confianza, ya que es lógico pensar que estos botones han sido activados por el influencer en cuestión, afectando potencialmente a su vía principal de ingresos.

Mientras que a fecha de escrito este artículo la prueba de Instagram parece haber finalizado, TikTok mantiene su función de buscar artículos mediante IA en vídeos, inclusive después de la polémica suscitada por las recomendaciones en vídeos del genocidio en Gaza.