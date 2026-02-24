Qué es COBOL y por qué el último anuncio de la inteligencia artificial Claude ha hundido las acciones de IBM

Aunque las empresas presuman de lanzar nuevos sistemas operativos para ordenadores, móviles e incluso relojes, la realidad es que, tanto en España como en otros países, muchos aparatos usan sistemas operativos arcaicos.

De hecho, la infraestructura digital que sostiene la economía actual depende en gran medida de lenguajes de programación que muchos consideran reliquias del pasado, pero que siguen siendo el motor de las instituciones más críticas.

COBOL, un acrónimo de Common Business-Oriented Language, es el ejemplo más destacado de esta persistencia tecnológica.

Qué es COBOL

Creado a finales de la década de los cincuenta, este lenguaje fue diseñado específicamente para el procesamiento de datos comerciales, priorizando la legibilidad y la gestión de grandes volúmenes de transacciones financieras.

A pesar del surgimiento de opciones más modernas y versátiles, el código escrito en este lenguaje sigue gestionando miles de millones de dólares cada día en sistemas bancarios, reservas de aerolíneas y bases de datos de la administración pública.

La importancia de COBOL en el software institucional y empresarial no puede subestimarse, ya que su fiabilidad ha sido probada durante más de sesenta años.

Las grandes corporaciones y los gobiernos mantienen sistemas centrales, conocidos como mainframes, que ejecutan aplicaciones complejas donde la precisión es vital.

Sin embargo, este dominio absoluto se enfrenta hoy a un problema de relevo generacional. La mayoría de los expertos capaces de mantener y entender estas estructuras se están jubilando, y las nuevas generaciones de desarrolladores prefieren entornos de programación más dinámicos.

Esta escasez de talento ha encarecido enormemente el mantenimiento de los sistemas tradicionales, convirtiendo la deuda técnica en un riesgo estratégico para la estabilidad financiera global.

Claude entra en escena

En este contexto de tensión entre la necesidad de modernización y el riesgo de error, la empresa Anthropic ha lanzado una propuesta que ha generado una reacción inmediata en los mercados financieros.

A través de su herramienta Claude, la compañía ha demostrado una capacidad sorprendente para analizar, documentar y traducir código antiguo de manera eficiente.

Acciones de IBM Omicrono

Según informaciones recientes, esta demostración de fuerza tecnológica ha provocado un descenso notable en el valor de las acciones de IBM.

La caída, que alcanzó cifras de dos dígitos en una sola jornada, refleja la inquietud de los inversores ante la posibilidad de que el monopolio de IBM sobre el ecosistema de los mainframes sea desafiado por soluciones externas basadas en modelos de lenguaje avanzados.

El núcleo del problema para el gigante azul reside en que su modelo de negocio se basa, en gran parte, en la cautividad de sus clientes dentro de entornos cerrados debido a la extrema dificultad de migrar aplicaciones críticas fuera de sus sistemas de hardware.

Si una inteligencia artificial como Claude puede automatizar la refactorización de programas complejos de forma segura y económica, las empresas podrían finalmente decidir abandonar las costosas suscripciones y el hardware propietario de IBM para trasladarse a entornos de nube más flexibles.

Claude Desktop Manuel Ramírez

Aunque IBM cuenta con su propio asistente basado en inteligencia artificial para realizar tareas similares, la percepción del mercado es que la competencia de empresas independientes podría acelerar una salida masiva que antes se consideraba imposible de ejecutar sin riesgos catastróficos.

La transformación que estamos presenciando no es solo técnica, sino profundamente económica.

La capacidad de una máquina para entender la lógica de negocio acumulada durante décadas en millones de líneas de código permite que los procesos de migración, que antes tomaban años y costaban fortunas, se reduzcan drásticamente en tiempo y presupuesto.

Esto elimina la barrera de entrada para otros proveedores de servicios y debilita la posición defensiva que los grandes proveedores históricos han mantenido con tanto celo.

El impacto en las acciones de IBM es un recordatorio de que en el sector tecnológico la estabilidad es una ilusión que puede desvanecerse en el momento en que una nueva herramienta demuestra ser capaz de resolver un problema que se consideraba intratable.

Mientras las instituciones sigan dependiendo de códigos creados hace medio siglo, la presión por encontrar soluciones que faciliten el cambio seguirá creciendo.