Los creadores de Dark Sky, una de las mejores apps del tiempo, han vuelto con la solución al gran problema que tienen

Hace ya seis años que Apple compró a la startup detrás de Dark Sky, una de las apps más populares de la App Store, para integrar su tecnología en Apple Weather, la app que viene por defecto en todos los iPhone. Ahora, sus creadores han tomado la sorprendente decisión de abandonar Apple.

Es una decisión sorprendente, teniendo en cuenta que un puesto de trabajo en Apple es el sueño de millones de desarrolladores de todo el mundo; pero desde aquella compra, ha llovido mucho, de manera literal y figurada. Y estos desarrolladores se han dado cuenta de una cosa: no estaban contentos.

Así nace Acme Weather, la nueva app del tiempo de los creadores de Dark Sky que, a efectos prácticos, es lo que hubiera sido Dark Sky si no hubiera sido comprada por Apple y su desarrollo hubiera continuado. Y puede ser justo lo que estábamos buscando.

Y es que Acme Weather responde a uno de los grandes problemas de las apps del tiempo: su baja fiabilidad. Es muy común encontrarse con que cada app ofrece una previsión diferente, incluso partiendo de los mismos datos, y por supuesto, eso significa que se equivocan constantemente y no podemos fiarnos.

La app del tiempo que nunca se equivoca no existe, así que los creadores de Acme Weather han optado por lo siguiente mejor: una app del tiempo que acepta que se puede equivocar, y por eso te muestra alternativas a sus previsiones.

Las previsiones generadas por Acme Weather son producidas a partir de diferentes fuentes de datos, incluyendo modelos de predicción meteorológica, estaciones meteorológicas, y datos de radar. La mayor parte del tiempo, esta previsión acertará, y de hecho, sus creadores presumen de que es mejor que la que tenían en Dark Sky.

Previsión meteorológica en Acme Weather Omicrono

Pero Acme Weather no nos muestra una única previsión; también muestra una serie de predicciones alternativas que incluyen un rango de posibles condiciones que también podrían darse en base a los mismos datos.

En la app, la predicción principal se muestra en una línea negra y de manera destacada, mientras que el resto de predicciones alternativas se muestran en gris; esto también nos puede ayudar a saber si la predicción principal es fiable.

Diferencia entre una predicción fiable y una no fiable en Acme Weather Omicrono

Por ejemplo, si las líneas grises se acercan mucho a la negra, eso significa que es altamente probable que la predicción principal se cumpla; pero si muchas líneas grises se separan de la negra, eso significa que la predicción es menos fiable y podemos esperar cambios.

Los desarrolladores creen que, con el tiempo, ganaremos un "sentido intuitivo" de hasta qué punto podemos confiar en una predicción, y que estas predicciones adicionales nos pueden ayudar a tomar decisiones que de otra manera podrían ser equivocadas (como por ejemplo, si vamos a tender la ropa).

Acme Weather también presume de otras funciones interesantes, como los informes de la comunidad; los propios usuarios pueden ayudar a mejorar la predicción, informando de las condiciones en la localización en la que se encuentran, incluyendo iconos predefinidos o incluso emojis.

Mapas meteorológicos en Acme Weather Omicrono

También contamos con una serie de mapas que nos pueden ayudar a obtener una mejor idea del tiempo que hará, con información como las precipitaciones o la nieve total, la temperatura, o el radar actual.

Acme Weather ya está disponible en la App Store, con una suscripción de 25 dólares al año (con un periodo de prueba gratuito de dos semanas). También estará disponible próximamente en Android.