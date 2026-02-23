La conducción autónoma de Tesla está a punto de llegar a varios países de Europa según las últimas filtraciones

España se encuentra entre los países que siguen con mayor atención los recientes movimientos de Tesla respecto al despliegue de su sistema de conducción autónoma supervisada en el continente europeo.

Los últimos datos obtenidos de la versión de prueba 2026.4.1 y los manuales alojados en los servidores de la compañía sugieren que el lanzamiento oficial está entrando en su etapa final, con los Países Bajos actuando como punta de lanza para esta expansión internacional en el viejo continente.

Este proceso marca un cambio significativo en la estrategia de la marca estadounidense, que hasta ahora había mantenido su tecnología más avanzada centrada principalmente en el mercado norteamericano debido a las estrictas normativas locales.

El análisis técnico de la compilación interna 2026.4.1 ha revelado detalles que no dejan lugar a dudas sobre las intenciones de la empresa dirigida por Elon Musk.

En los registros de despliegue interno se ha identificado una sección específica denominada Expansión Regional de FSD Supervisado.

FSD, sistema de conducción autónoma supervisada de Tesla Tesla Omicrono

Además, se ha filtrado que el precio del servicio, para los que no lo tienen comprado, será de 99 euros al mes, similar al estadounidense.

Lo más relevante de este hallazgo es la aparición de un interruptor de activación en el código denominado is_supervised_active_eu, que constituye la primera vez que se observa una configuración de producción lista para ser habilitada en vehículos destinados al mercado de la Unión Europea.

Esta infraestructura informática es el cimiento necesario para que el sistema pueda operar bajo los marcos legales de cada estado miembro.

La adaptación a las particularidades del entorno europeo es otro de los pilares de este despliegue.

Tesla ha subido recientemente a su red de distribución de contenidos nuevos manuales de usuario específicos para Francia y los Países Bajos.

A diferencia de las versiones utilizadas en Estados Unidos o Canadá, estos documentos incluyen instrucciones detalladas sobre el comportamiento del vehículo frente a elementos urbanos puramente europeos, como es el caso de los tranvías y un manejo más sofisticado de las glorietas o rotondas complejas.

La inclusión de lógica de navegación específica para estos escenarios demuestra que el software ha sido entrenado para reconocer y reaccionar ante la infraestructura vial que los conductores encuentran a diario en ciudades como Madrid, París o Ámsterdam.

En cuanto a las funciones adicionales, el sistema denominado Actually Smart Summon, conocido por sus siglas ASS, también presenta novedades importantes.

Tesla Smart Summon Electrek El Androide Libre

En los países que reconocen las exenciones del organismo regulador neerlandés RDW, se ha eliminado la etiqueta de Próximamente en las notas de la versión.

Esto indica que la función de convocar al vehículo de forma inteligente podría estar operativa desde el mismo momento del lanzamiento general, permitiendo que el coche se desplace de manera autónoma en aparcamientos y recintos privados para acudir a la posición del propietario.

El cumplimiento normativo es, no obstante, el último obstáculo antes de que los usuarios finales puedan activar estas funciones.

Tesla está utilizando actualmente la versión v14.1.7 para realizar viajes de demostración oficiales en los Países Bajos con el fin de validar el sistema bajo la normativa UN-R-171, también conocida como DCAS.

Este organismo es el encargado de dar el visto bueno final, y aunque el software parece estar técnicamente preparado, cualquier inconveniente detectado en estas pruebas finales de validación podría retrasar el encendido del interruptor digital.

Si los resultados son satisfactorios, la activación se mantendrá en la rama 2026.4.1, consolidando así el inicio de una nueva etapa para la movilidad eléctrica y asistida en todo el territorio europeo.