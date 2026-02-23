Apple TV se actualiza: lanza una nueva función para corregir un fallo de sonido que afectaba a quienes usan altavoces Sonos

El 2026 promete ser un año importante para Apple, al menos en lo que a software se refiere. El fabricante de iPhone promete lanzar por fin su renovada Siri y múltiples novedades en IA. Mientras esta novedad llega tras sucesivos retrasos, la empresa actualiza su software aprovechando para reparar ciertos fallos.

La semana pasada, la compañía de Cupertino lanzaba la primera beta para desarrolladores de iOS 26.4, así como otras betas para desarrolladores de otros sistemas como sería macOS 26.4.

Entre las novedades que incluirá esta nueva versión de iOS nos encontramos con un sistema para crear listas de reproducción basadas en IA y el soporte de podcasts de vídeo en la app de Apple Podcast mediante HTTP Live Streaming (HLS). Pero también la reparación de un problema que traía de cabeza a algunos usuarios de tvOS.

Apple habría añadido esta nueva configuración para atender las quejas de los usuarios de Apple TV que usan altavoces Sonos. Emparejados con receptores AV, algunos usuarios han denunciado que escuchan ruidos de chasquidos o sufren problemas como un volumen extremadamente bajo en ciertos canales a la hora de ver ciertos canales.

"El contenido PCM multicanal 5.1, el sonido era mucho más bajo que el contenido Atmos", dice un usuario. Según el informe en el subreddit de Sonos, habilitar la nueva configuración "Conexión de audio continua" resuelve estos problemas. "Mi contenido 5.1 ahora suena igual de bien que el Atmos", añade otro usuario.

Altavoz Sonos Move 2 Sonos Omicrono

La solución anterior, según indica 9to5Mac era desactivar eARC y dejar que el televisor recodificara a Dolby Digital Plus, o forzar Dolby Digital en el Apple TV.

Apple ha señalado que los receptores antiguos pueden mostrar un indicador Dolby Atmos cuando la función está activa, aunque se dice que el audio de la fuente permanece intacto. Esta nueva función llegará con tvOS 26.4 y funciona manteniendo una conexión Dolby MAT para garantizar una reproducción ininterrumpida a medida que cambian los formatos de audio.

No obstante, parece que la solución no ha contentado a todo el mundo. En un hilo separado, algunos usuarios de Sonos dicen que esta nueva configuración genera problemas al reproducir contenido estéreo. Dado que tvOS 26.4 aún está en fase beta, principalmente para desarrolladores, es probable que Apple siga perfeccionando la función antes del lanzamiento de la versión final.