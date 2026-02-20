La IA de Amazon provoca fallos en su nube: su agente autónomo habría causado dos caídas de internet en el último año

La inteligencia artificial forma parte del día a día de muchas personas, incluso como herramienta para desarrollar código de programación y crear herramientas y aplicaciones más rápido. Sus avances le han llevado a ser cada vez más autónoma, pero esta independencia todavía despierta recelos.

Amazon Web Services experimentó una caída que duró 13 horas a mediados de diciembre. Según personas familiarizadas con el asunto y consultadas por The Financial Times, esta interrupción se produjo después de que los ingenieros permitieran a la herramienta de codificación Kiro AI realizar ciertos cambios de forma autónoma.

"Los ingenieros permitieron que el agente de IA resolviera un problema sin intervención", explica al medio estadounidense un empleado sénior. "Ya hemos visto al menos dos interrupciones de producción", explica este empleado que el problema se ha repetido en los últimos meses.

Recreación del interior de un centro de datos de Amazon Web Services.

El gigante de internet ha publicado un informe interno sobre este fallo del sistema AWS. En él indica que "en ambos casos, fue un error del usuario, no de la IA". La empresa afirma que es "una coincidencia que estuvieran involucradas las herramientas de IA" y que " el mismo problema podría ocurrir con cualquier herramienta de desarrollo o acción manual".

Amazon niega que haya evidencias que indican que los errores o interrupciones del servicio estén siendo más comunes con el uso de las herramientas automáticas. Además, recalca que el incidente de diciembre fue "extremadamente limitado", afectando a algunas zonas de China continental, mientras que el segundo no afectó a ningún servicio de AWS, ni clientes.

En ninguno de los dos casos las interrupciones fueron tan graves como la ocurrida en octubre de 2025 que duró 15 horas y afectó a numerosos clientes, incluido ChatGPT de OpenAI.

AWS lanzó Kiro en julio. Este asistente o agente de programación permite a los usuarios crear aplicaciones rápidamente, escribiendo código. Las fuentes consultadas por FT indican que la compañía habría fijado el objetivo de que el 80% de los desarrolladores utilizaran IA para tareas de programación al menos una vez a la semana y que se estaba alcanzando ese propósito.

Amazon asegura que “tras el incidente de diciembre, AWS implementó numerosas medidas de seguridad”, incluida la revisión obligatoria por pares y la capacitación del personal.

Dependencia de unos pocos gigantes

2025 fue un año marcado por las caídas de servicios en internet, cuyas causas se han descubierto diversas y afectaron a múltiples servicios. Según Cloudflare, el año pasado se registraron 174 importantes caídas de internet a nivel mundial.

Downdetector, la plataforma online que registra estos fallos de servicio, señala como el incidente más grande de 2025 la interrupción de AWS, el servicio en la nube de Amazon que recibió más de 17 millones de reportes. No se trata de los dos fallos analizados en el reciente informe.

Logo de Amazon

Esta caída se produjo el 20 de octubre, paralizó servicios como la venta de entradas para conciertos y operaciones bancarias. Miles de gamers no podían acceder a juegos tan populares como Fortnite, mientras otros trataban de utilizar herramientas de inteligencia artificial como Perplexity sin éxito.

Entre los afectados por la caída de AWS está la aplicación de mensajería Signal, rival directo de WhatsApp y Telegram. En plena polémica por el fallo, la presidenta de la compañía, Meredith Whittaker afirmó que no tienen otra opción que confiar sus plataformas a AWS: "La concentración de poder en la infraestructura significa que no hay otra opción; prácticamente todo el stock pertenece a tres o cuatro empresas", asegura la directiva.

Whittaker señala que AWS, Microsoft Azure y los servicios en la nube de Google son las únicas opciones viables que Signal puede utilizar para brindar un servicio confiable a escala global, sin invertir miles de millones de dólares en la creación de uno propio.