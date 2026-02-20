Elon Musk está empezando a censurar publicaciones de X en la Unión Europea: desaparecen sin explicación alguna

La polémica por la censura en X ha vuelto. En los últimos días, la red social propiedad de Elon Musk ha empezado a ocultar publicaciones a usuarios que se conecten desde países miembro de la Unión Europea, y lo está haciendo en secreto y sin avisar a los afectados.

De la noche a la mañana, estas publicaciones han desaparecido de los perfiles de los usuarios que las han creado, y no es posible volver a verlas; la medida tomó efecto a partir del pasado 17 de febrero, aunque las publicaciones con fecha anterior no se han visto afectadas.

Las publicaciones que han desaparecido tienen una cosa en común: son publicaciones que normalmente son "restringidas por contenido sensible" y que requieren que el usuario pulse un botón para poder verlas.

Por lo tanto, la mayoría de estas publicaciones censuradas contienen contenido de carácter sexual o erótico, incluyendo ilustraciones y fotografías reales de modelos; el contenido es censurado incluso si muestra a personajes y personas adultas. Por el momento, no está claro si otro tipo de "contenido sensible", como la violencia o el extremismo político, también está afectado.

La medida puede ser una reacción a las recientes polémicas protagonizadas por X, especialmente relacionadas con su inteligencia artificial Grok y la generación de imágenes de mujeres desnudas, incluyendo menores de edad.

🚨 Censorship Escalates Across the EU 🚨



New posts flagged as “sensitive content” are no longer visible on user profiles within certain EU countries. Previously, these posts would still appear with a “restricted” label. Now they are removed entirely from the profile view, with… pic.twitter.com/LFAaP6UbiJ — Saruei 💥 (@saruei) February 18, 2026

Esta misma semana, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que iba a pedir a la Fiscalía la investigación de X y otras compañías de redes sociales como Meta y TikTok por la "creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA"; de esta manera, el Gobierno español se suma a las medidas ya tomadas por Bruselas, que el pasado mes de enero lanzó otro expediente sancionador por lo mismo.

Coincidiendo con la petición de Pedro Sánchez de investigar a X, la red social ha empezado a ocultar publicaciones a los usuarios que se conectan desde la Unión Europea, aunque ni la compañía ni Elon Musk lo han confirmado oficialmente.

De hecho, no ha sido hasta que una 'streamer' francesa, Saurei, publicó un vídeo que se hizo viral en X que el alcance de esta censura realmente se ha hecho público; varios creadores de contenido europeos han reaccionado con pruebas de que sus publicaciones también están siendo censuradas de la misma manera.

Los críticos de esta medida apuntan a la falta de transparencia de parte de X, que no está dando ningún motivo específico para ocultar este tipo de contenido que técnicamente sigue permitido en su red social, ya que los términos no han cambiado recientemente.

De hecho, no está claro por qué X está bloqueando contenido que no ha sido generado por la inteligencia artificial de Grok, sino creado por artistas humanos y compartido en la red social; y ni X ni Elon Musk han explicado las directrices que los empleados están siguiendo para bloquear un tipo de contenido y no otro.