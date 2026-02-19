Estados Unidos planea lanzar freedom.gov, un portal para saltarse el contenido online que esté censurado en Europa

La escalada en la situación de tensión entre Europa y EEUU está a punto de avanzar un nuevo paso. El gobierno de Donald Trump ha puesto ahora la mirada en permitir el acceso a la información bloqueada por Europa, en lo que considera una restricción "del derecho humano de la libertad de expresión".

El Departamento de Estado de los EEUU está trabajando en un portal denominado "freedom.gov" en el que planea mostrar a los usuarios webs e información que no es accesible al residir en Europa y otras partes del mundo, según adelanta Reuters.

Así por ejemplo, la Unión Europea prohibió RT o Sputnik como instrumentos de desinformación cuando comenzó la guerra de Ucrania, lo que llevó a los proveedores de telecomunicaciones españoles a suspender la señal de RT. Asimismo, también se espera que incluya contenido censurado por conductas lesivas o peligrosas.

La idea es que el Departamento pueda establecer un portal que permita a personas ubicadas en Europa y otros países consumir contenido prohibido por gobiernos de todo tipo, sin ningún tipo de filtro, defiende que busca acabar con la censura.

Abrir las puertas a Internet

Esta medida no tendrá límite alguno. Cualquier persona que acceda a este portal podrá consumir contenido en Internet que de normal estaría censurado o prohibido en territorios europeos. Esto incluye contenido problemático o peligroso.

Con este portal, sería posible ver contenido violento, propaganda extremista o contenidos relacionados con discursos de odio, entre otros. El proyecto está encabezado por la subsecretaria de Diplomacia Pública, Sarah Rogers.

La web tendría el dominio freedom.gov y podría llegar a incorporar una red privada virtual (VPN) para que todo el tráfico generado por los usuarios se establezca en territorio estadounidense. La web, por otro lado, no rastrearía la actividad del portal.

Lo más llamativo es que el proyecto parece estar en sus fases finales de desarrollo, ya que según Reuters, se iba a presentar en la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana del 9 de febrero, pero se retrasó.

Estos hechos han sido parcialmente desmentidos por el propio Departamento de Estado, que si bien negó que se hubiera gestado un programa para eludir la censura específicamente diseñado para Europa, mantuvo una posición de cautela.

Concretamente, el Departamento aseguró que la "libertad digital es una prioridad para el Departamento de Estado", y esto incluía "la proliferación de tecnologías de privacidad y elusión de la censura como las VPN".

Lo que sí negó taxativamente el Departamento es que se hubiera retrasado este portal. También aclararon que no había una preocupación interna en Washington ante el desarrollo de freedom.gov.

Y es que irónicamente, el enfoque que Rogers está planteando con esta web es bastante distinto al enfoque europeo, sobre todo si nos referimos a territorios autoritarios o en su defecto, países donde las políticas sobre el contenido publicado en Internet son estrictas.

Mientras que Trump ha desarrollado un ideario basado en la censura de las voces conservadoras y en la libertad para decir lo que uno quiera, Europa aboga por un enfoque más centrado en evitar el auge de las propagandas extremistas que dieron lugar al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial.

Rogers es el gran representante de Trump en esta postura contraria a las políticas de censura de contenido de la Unión Europea, extendiendo la narrativa de que las voces conservadoras estaban siendo silenciadas.

La allegada de Trump no es la única personalidad ubicada dentro del proyecto. También está presente Edward Coristine, exmiembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk (DOGE). freedom.web se registró el pasado 12 de enero, aunque sin contenido.