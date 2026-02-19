Revolución en CarPlay: la última beta revela que podrás ver Apple TV en la pantalla de tu coche cuando esté parado

El rival de Android Auto de Apple, CarPlay, ha estado mejorando drásticamente en los últimos meses. La llegada de Liquid Glass y la presentación de CarPlay Ultra dibujan una rivalidad que sin duda estará reñida.

La beta de iOS 26.4 para iPhone ha desvelado dos nuevas funciones para CarPlay que harán las delicias de los usuarios: la compatibilidad con chatbots de IA y la posibilidad de ver Apple TV cuando el coche está aparcado.

De hecho, un desarrollador ha conseguido acceder a una interfaz oculta que servirá para ver vídeos de Apple TV directamente desde el dashboard de CarPlay, integrando por supuesto Liquid Glass en su estética.

Ver contenidos de Apple TV en CarPlay

Fue en 2025 cuando Apple confirmó en la Worldwide Developers Conference (WWDC) que permitirían a los usuarios ver vídeos a través de AirPlay en CarPlay, siempre y cuando el coche estuviera estacionado.

Es con la beta de iOS 26.4 que ya se han visto nuevas referencias a este sistema de reproducción de vídeo, con soporte completo para Apple TV. Se hacen referencias directas a la interacción con la app de Apple TV al usar CarPlay.

Vídeo de Thomas Dye.

De momento estas son referencias ocultas dentro del código, por lo que la función para consumir vídeo en CarPlay por Apple TV no está aún disponible. Sin embargo, un desarrollador ha dado a conocer cómo será la interfaz.

El usuario Thomas Dye ha conseguido simular CarPlay en un entorno de desarrollo y ha ejecutado una versión de la app de Apple TV que aprovecha esta interfaz. Estos elementos muestran la forma en la que CarPlay funcionará con la característica ya activada para todos.

La novedad, llamada CarPlay Video, permitirá a los usuarios acceder a Apple TV dentro del dashboard mediante el iPhone vía AirPlay. Así lo define Apple en su documento de soporte para desarrolladores.

A través de la Dynamic Island, el usuario podrá llevar el vídeo a CarPlay con un widget especial, que disparará la interfaz para ver vídeo directamente en el coche, con controles multimedia incluidos.

Interfaz de CarPlay con Apple TV. Thomas Dye Omicrono

De forma paralela, se podrá usar Apple TV directamente en CarPlay con una app dedicada. Al abrir la aplicación, nos encontraremos una interfaz completa de consumo de contenido, con acceso total al contenido del servicio de streaming.

Si el usuario comienza a conducir con el contenido mostrándose en CarPlay, entonces el sistema lo detectará y dejará de reproducirlo. Lo volverá a poner en marcha si el usuario quiere una vez estacionado.

Chatbots en CarPlay

Esta misma beta de iOS 26.4 ha dado otra característica interesante. La guía para desarrolladores de Apple para CarPlay incluye los chatbots o las apps conversacionales como apps compatibles a partir de esta versión de iOS.

Apps como ChatGPT, Gemini, o Claude así como otros servicios se podrán utilizar en CarPlay. Necesitarán compatibilidad con control por voz, aunque no podrán controlar aspectos o funciones ni del vehículo ni del iPhone.

No se habilitará una palabra de activación para estos chatbots por lo que será necesario usar una app dedicada que ahora se podrá aprovechar en el servicio. Es de esperar que OpenAI o Anthropic habiliten estas apps en el entorno de CarPlay.