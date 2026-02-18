Movistar sufre una caída en los servicios de fijo y móviles que ha dejado sin conectividad a 100.000 pymes en España

Una avería de una plataforma de Movistar (Telefónica) ha provocado hoy, 18 de febrero, una incidencia que ha dejado sin conectividad a miles de usuarios en España, principalmente a empresas y pymes.

Concretamente, este fallo ha dejado sin conectividad —ni voz ni datos— a unas 100.000 pymes, según informan desde Europa Press. Movistar, por su parte, ha aprovechado su cuenta de la red social X (Twitter) para explicar lo sucedido y confirmar que se encuentran trabajando para resolver la incidencia.

"Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible", ha señalado Movistar.

Hola, sentimos las molestias. Tenemos detectada una incidencia en servicios de Empresas que puede afectar a fijo y móvil. Nuestros equipos ya están trabajando para solucionarla lo antes posible. Compartiremos actualizaciones en cuanto tengamos novedades. Gracias por la paciencia. — Movistar España (@movistar_es) February 18, 2026

Movistar también ha asegurado que "compartiremos actualizaciones en cuanto tengamos novedades". Una incidencia que ha tenido lugar sobre primera hora de la mañana, como refleja el conocido portal de incidencias Downdetector, que muestra un pico de casi 3.000 incidencias a las nueve de la mañana.

Entre las zonas afectadas se encontrarían provincias como Albacete, Cuenca o Soria. El fallo, de hecho, ha dejado sin conexión a servicios locales, como Radio Taxi Albacete.

No obstante, también se estaban detectando incidencias en regiones como Euskadi, Andalucía o Madrid.

