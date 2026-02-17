Las novedades que llegan con iOS 26.4, la nueva actualización que revolucionará tu iPhone

Este promete ser un año espectacular para Apple, al menos en lo referente al software. La Siri prometida llegará en 2026, junto a un evento el próximo 4 de marzo que sacudirá la industria actual.

Ahora, la compañía de Cupertino ha lanzado la primera beta para desarrolladores de iOS 26.4, así como otras betas para desarrolladores de otros sistemas como sería macOS 26.4. Por supuesto, con sus novedades principales.

Entre las novedades que incluirá esta nueva versión de iOS nos encontramos con un sistema para crear listas de reproducción basadas en IA y el soporte de pódcasts de vídeo en la app de Apple Podcast mediante HTTP Live Streaming (HLS).

Todo lo nuevo en la beta de iOS 26.4

Como siempre, esta nueva variante de iOS se basa poderosamente en novedades respecto a sus apps. Es el caso de Apple Music, que recibe dos nuevas funciones que sin duda los usuarios agradecerán.

Por un lado está Playlist Playground, un método para crear playlists en Apple Music usando el poder de la IA, indicándole con un prompt de texto qué tipo de lista quiere. El usuario escribe y la app le da sugerencias de canciones.

Playlist Playground. MacRumors Omicrono

Playlist Playground, que es una novedad reminiscente de Image Playground, ya tiene varias sugerencias preestablecidas en la app que los usuarios más acérrimos a los chatbots reconocerán.

Por ejemplo, el usuario puede pedirle a la IA que genere una playlist para tomarse el café por la mañana, un listado de canciones populares de un género o títulos en función a estados de ánimo y sentimientos.

Así, Playlist Playground generará una lista de 25 canciones con un título concreto que, al igual que otros detalles, podremos editar. Una forma increíblemente sencilla de tener listas de reproducción en segundos.

Luego tenemos una función de búsqueda de conciertos, que como su nombre indica permite ver espectáculos y eventos en vivo o fechas de giras alrededor de los artistas favoritos del dueño del iPhone.

Vídeos en Apple Podcast. MacRumors Omicrono

Los pódcast de Apple también mejoran drásticamente. Se añade la función para consumir pódcasts de vídeo en Apple Podcast, usando el estándar HTTP Live Streaming para poder ver o escuchar programas completos.

Se podrán descargar vídeos y ver los metrajes en streaming independientemente de la conexión de la red. Solo necesitaremos una conexión decente a WiFi o con datos para ver estos episodios de vídeo.

Mensajes (iMessage) recibe su buena dosis de mejora. Se añade un nuevo centro de cuentas unificado con nuevo diseño que aglutina mejor las opciones. Se añade por otro lado un nuevo widget de música ambiental.

Ahora, los usuarios podrán usar Freeform Creator Studio con iOS 26.4, o lo que es lo mismo, la posibilidad de usar ciertas funciones de la app Freeform a través de la reciente suscripción de Creator Studio.

DServicio de protección contra robos de Apple. MacRumors Omicrono

Un detalle no menor es que el sistema de protección contra dispositivos robados (Stolen Device Protection), que requiere al usuario biometría mediante Face ID o Touch ID para acceder a funciones del iPhone en caso de robo, viene activado por defecto en iOS 26.4.

Luego tenemos detalles más sutiles, pero que se notan en el día a día. La app Recordatorios ahora tiene una nueva categoría 'Urgente' que garantiza que los recordatorios ubicados ahí tengan una alarma asociada.

No falta la puesta en marcha de las pruebas para el cifrado de extremo a extremo en el estándar RCS de mensajería, así como un sistema de reenvío de notificaciones a dispositivos wearables de terceros que verá la luz en esta versión.

Otros detalles estéticos van desde un profundo rediseño de los álbumes y las playlists en Apple Music (su interfaz ahora está mucho más presente en el panel del iPhone) y un profundo rediseño en el sistema de galería de fondos de pantalla de iOS 26.4.

Fotomontaje inspirado en iOS 26 Manuel Ramírez

Recordemos que esta primera beta de iOS 26.4 es una primera beta para desarrolladores. Aún habrá que esperar unos días para que se lance la versión para todos los públicos y las versiones preliminares a la variante final, que se lanzará en primavera.