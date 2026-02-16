Seedance 2.0 ya asusta a Hollywood: recibe un aviso legal de Disney por la creación masiva de vídeos con IA

Este mes de febrero ha estado marcado por Seedance 2.0, el modelo multimodal de inteligencia artificial que nos ha permitido ver peleas entre Brad Pitt y Tom Cruise o Doraemon contra Goku. Y Disney se ha hartado de la situación.

La firma, ante la avalancha de vídeos con IA que infringían claramente los derechos de autor, envió una carta de cese y desista a ByteDance, el titán tecnológico detrás de TikTok y responsables de Seedance 2.0.

En la misiva, Disney alega que la compañía ha estado violando la propiedad intelectual de sus obras para entrenar y desarrollar este modelo de IA. En respuesta, ByteDance ha anunciado la toma de medidas urgentes.

La explosión de Seedance 2.0

Seedance 2.0 es una herramienta de generación de vídeo por inteligencia artificial, basada en un modelo multimodal que permite introducir imágenes, vídeos de referencia, audio y texto.

Es una herramienta que lucha de tú a tú contra Veo de Google y Sora de OpenAI, junto a otros modelos de generación de vídeo. La clave está en la altísima precisión a la hora de generar situaciones de Seedance 2.0.

A la hora de generar vídeos con una IA, es muy fácil ver problemas en varios aspectos de la imagen. Inconsistencias en los rasgos faciales, artefactos parpadeantes y fallos de raccord constantes con cambios de cámara.

Seedance 2.0 promete la capacidad de generar vídeo en resolución 2K, con un grado de consistencia muy amplio y con una gran calidad final. Es aquí donde entra en juego el sistema multi-lens storytelling.

Este sistema permite que todos los elementos o la mayoría de ellos se mantengan si se producen cambios bruscos en el plano o si hay muchos cortes de cámara. Además, esta es una IA multimodal.

Es decir, que no requiere únicamente de texto para crear vídeo. Se pueden subir hasta una docena de archivos para recrear metrajes concretos, incluso usando audio u otros vídeos.

La explosión viral no se ha hecho esperar. Después de que Sora y Veo sentasen un precedente peligroso para la industria del entretenimiento, Seedance 2.0 lo acabó por refinar con sus resultados.

Los usuarios generaron una enorme cantidad de metrajes increíblemente realistas, en todo tipo de situaciones. Lógicamente, no se respetó el copyright prácticamente en ningún caso, con infracciones flagrantes en cada esquina.

El cese y desista de Disney

Tal y como relatan Axios y Reuters, Disney se habría visto afectada por estos vídeos, ya que muchos usaban imágenes o elementos propios de sus propiedades intelectuales, protegidas por derechos de autor.

Por ende, el pasado viernes 13 de febrero Disney envió una carta de cese y desista a John Rogovin, asesor general global de ByteDance, acusándole de potenciar Seedance con un amplio abanico de contenidos robados.

Concretamente, una biblioteca "pirateada de personajes con derechos de autor de Disney de Star Wars, Marvel y otras franquicias de Disney", dice la carta. Van más allá, y critican que la propiedad intelectual de Disney sea usada como "si fuera clipart de dominio público gratuito".

Califican este "robo de propiedad intelectual" como algo "totalmente inaceptable" y denuncian que este ha sido totalmente deliberado y generalizado. "Creemos que esto es solo la punta del iceberg", dijo Disney.

Por si fuera poco, en la carta, Disney pone varios ejemplos de usuarios que distribuyeron vídeos hechos con Seedance que tenían numerosos personajes de varias franquicias de alto calado en la compañía.

Disney no ha sido la única. Charles Rivkin, presidente y CEO de la Motion Picture Association, también emitió un comunicado instando a ByteDance a que cesara por completo esta "actividad infractora.

A ella se le unió la Campaña del Arte Humano, una coalición de grupos creativos entre los que se encontraba el conocido SAG-AFTRA y el Sindicato de Directores de EE.UU, que también puso de su parte.

Esta añadió a las quejas de Disney y la Motion Picture Association que las autoridades "deberían usar todas las herramientas legales a su disposición para detener este robo generalizado".

ByteDance tomará medidas

La empresa ha remitido a varios medios comunicados en los que aclaran que efectivamente, tomarán medidas para frenar esta tendencia y evitar la infracción generalizada de derechos de autor por parte de los usuarios.

En el comunicado, ByteDance dejó claro que fortalecerían "las salvaguardas actuales", al mismo tiempo que trabajarían para "prevenir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y la imagen por parte de los usuarios".

La firma china también ha asegurado que respetan profundamente "los derechos de propiedad intelectual", y que han escuchado "las preocupaciones con respecto a Seedance 2.0.

Cabe aclarar que ByteDance no ha dado detalles sobre qué medidas tomarán. Tampoco han aclarado qué datos usaron para entrenar a Seedance 2.0, dada la gran calidad y precisión que es capaz de arrojar.