Youtube lanza al fin su aplicación para Apple Vision Pro: vídeos con resolución 8K para tener un cine en casa

Tras el cambio de planes de Apple para no dejar que Meta abarque un mercado tan suculento como el de las gafas inteligentes, ahora Google sorprende a todos con el despliegue de YouTube en las Apple Vision Pro.

Lo mejor de esta experiencia es que YouTube ofrece, a través de su aplicación oficial, sumergirse en una pantalla del tamaño de un cine con todo lo que significa el entorno inmersivo vinculado a visionOS.

Todos los vídeos de la plataforma de YouTube, según MacRumors, están disponibles en la nueva app de visionOS para las Apple Vision Pro.

Ya sea en el estándar propio de YouTube, vídeos en 180°, vídeos en 360° o los verticales de YouTube Shorts, como la mayor apuesta de la plataforma desde hace unos años con la irrupción brutal de TikTok en 2021.

Hay una distinción importante según las Apple Vision Pro del usuario. La app de YouTube reproducirá vídeos en 8K con la nueva versión de las Vision Pro que cuenta en sus entrañas con el chip M5 que ofrece esta increíble experiencia.

YouTube en las Apple Vision Pro

Para el usuario de la realidad extendida de las Vision Pro de Apple es un cambio fundamental, ya que la densidad de píxeles aumenta brutalmente, la imagen se siente "sólida" y real, y porque en 8K se ofrece una nitidez fuera de lo común.

Se debe al uso del chip M5, que es un cambio mayor frente a los modelos anteriores con el chip M2, y que es capaz de mover la decodificación de vídeo a esa resolución.

La experiencia de YouTube en visionOS parte del acceso a las suscripciones de YouTube, las listas de reproducción, el historial y el resto de funciones comunes al uso de la plataforma dedicada al streaming.

Ha sido posible ver los vídeos de YouTube en el navegador web Safari en el dispositivo de realidad extendida de Apple, pero no había app oficial hasta ahora.

Y la diferencia es mayor al hacerlo en la propia app de YouTube, ya que aunque con Safari se alcanzaba el 4K, YouTube a menudo limita la entrega de resoluciones altas en navegadores móviles o basados en WebKit para optimizar el rendimiento y el consumo de energía.

Aparte de que no siempre se activaba el HDR, o que en Safari los vídeos inmersivos de 180° y 360° no funcionaban de forma nativa y se veían como vídeos planos en una ventana.

La app oficial de YouTube ya se puede descargar desde la visionOS App Store y es compatible tanto con los modelos de Apple Vision Pro con el chip M2 como aquellos con el chip M5.