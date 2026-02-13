Rusia confirma el bloqueo de WhatsApp en el país: impide el acceso a la aplicación a más de 100 millones de usuarios rusos

Ayer WhatsApp confirmó que Rusia había intentado bloquear el acceso a los más de 100 millones de usuarios rusos que utilizan la app de chat. Ahora se confirma por parte del Kremlin.

El gobierno ruso ha sugerido a sus ciudadanos que se pasen a MAX, la superapp que sigue los pasos de WeChat como una app que ofrece desde pagos bancarios a servicios de mensajería o incluso una red social.

Las declaraciones de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, a la agencia de noticias estatal Tass: "Debido a la negativa de Meta a cumplir con la legislación rusa, dicha decisión fue efectivamente tomada e implementada".

Sugiere el uso del servicio de mensajería propiedad del Estado ruso con estas palabras: "MAX es una alternativa accesible, un servicio de mensajería en desarrollo, una plataforma nacional, y está disponible en el mercado para los ciudadanos como una alternativa".

Según Reuters, los críticos dicen que la app estatal es una herramienta de vigilancia, aunque las autoridades rusas lo niegan rotundamente.

El bloqueo total de WhatsApp se ha ido fraguando desde hace seis meses tras la presión del gobierno ruso sobre Meta Inc.

Una aplicación que ha sido usada diariamente por más de 100 millones de usuarios rusos y que es justamente la app número uno para las conversaciones online.

Datos de usuarios desde junio hasta diciembre de 2025 Wikipedia

La app que recomienda el gobierno ruso, MAX, alcanza los más de 85 millones de usuarios, según datos arrojados por VK Company el mes pasado, la empresa detrás de la app, por lo que el movimiento de bloqueo al igual que el intento de Telegram de hace un par de días, busca el trasvase de usuarios de estas apps a la estatal.

El objetivo de las autoridades rusas, en tiempos de guerra, es crear y controlar una infraestructura de comunicaciones 'soberana' en la que las empresas tecnológicas extranjeras se someten a las leyes locales o desaparecen.

Un usuario con la app MAX

Meta ya había sido designada como una organización extremista en Rusia en 2022, y WhatsApp atribuyó esa denominación como el paso previo al bloqueo total de servicio que hoy mismo se ha llevado a cabo en el país.

El bloqueo se ha realizado tras la desaparición de algunos de los nombres de dominio asociados a WhatsApp del registro nacional de dominios de Rusia.

Lo que significa que los dispositivos móviles dentro de Rusia dejaron de recibir sus direcciones IP de la app y solo se podía acceder con una red privada virtual (VPN).

Roskomnadzor, el regulador estatal de comunicaciones, no respondió a la solicitud de comentarios por parte de Reuters sobre el bloqueo a WhatsApp.

Activistas en Moscú no tardaron en colgar brevemente un candado de bicicleta en las puertas de Roskomnadzor con un cartel en el que se podía leer "Dennos un internet no regulado. Rusia sin Roskomnadzor".

El interés de las autoridades rusas se dirige hacia MAX, tras el bloqueo o restricción de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube.

La idea es seguir los pasos de WeChat, la app por excelencia en China y que sirve prácticamente para todo. Se estima que tiene entre 810 y 1.000 millones de usuarios solo en el país asiático. Cerca del 78 % de la población china entre los 16 y 64 años utiliza la aplicación.

Un ecosistema completo que sirve para pagar desde un café hasta los servicios públicos, cuenta con mini apps para pedir comida o reservar un taxi o como una app de mensajería en sí misma.

Este tipo de experiencia no solo se quiere copiar dentro de las fronteras de Rusia, sino que Meta también busca convertir a WhatsApp en una superapp desde la que se puedan realizar pagos o compras, chatear, tal como se hace, y una ristra variada de servicios, como pasa con su versión WhatsApp Business en España.