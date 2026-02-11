Desbandada en la IA de X: Elon Musk pierde a otro de los cofundadores de Grok en plena fuga de talentos de su equipo

Las promesas de Elon Musk sobre AGI se pueden quedar en el tintero tras la desbandada del equipo tecnológico de xAI de las últimas semanas y del sexto cofundador del grupo que formó Musk en 2023.

Un sexto cofundador de xAI, la empresa de Elon Musk, abandona la compañía tras las tensiones surgidas en su equipo técnico debido a las exigencias para mejorar sus modelos.

Una salida justo a los días de que el multimillonario fusionara la startup de IA con el fabricante de cohetes SpaceX en un movimiento inusual.

Se llama Jimmy Ba, y ha sido quien ha liderado las iniciativas de investigación, seguridad y empresariales de la startup de IA de Musk, para que ahora confirmase su salida de X después de que Financial Times se pusiera en contacto con él.

Las palabras de Ba han sido de agradecimiento hacia Musk y afirmó que "seguiría manteniéndose cerca como un amigo del equipo".

Bra sale de X tras Tony Wu, que se encargaba de liderar el equipo de razonamiento de xAI y fue el quinto fundador en abandonar la empresa de los 12 que formaron el grupo original que se lanzó en 2023.

De aquella frase dicha por Musk en 2023 en la que se podía leer "Comprender la verdadera naturaleza del universo" a la realidad comercial de fusionarse con SpaceX, ha debido ser un punto y aparte para un equipo tecnológico que ha desaparecido en los últimos días.

Imagen del equipo de fundadores de xAI, de los cuales solo quedan seis xAI

Más de media docena de investigadores adicionales, según sus citas en sus propias cuentas de redes sociales, se han marchado de xAI, lo que podría denominarse como una desbandada que va a provocar mucha fricción para el devenir de una IA que se ha visto envuelta en múltiples escándalos.

Desde los "Desnudos Deepfake" de Grok del diciembre pasado a la renuncia de Linda Yacarrino, quien era CEO de X, tras el comportamiento desquiciado y machista de Grok sobre su persona al igual que contenido antisemita y neonazi.

Musk mantuvo una llamada con la plantilla el martes para tratar los cambios en su liderazgo técnico, según dijo una de las personas.

Algunos empleados se quejaron de que la dirección de xAI prometió demasiado a Musk sobre los avances técnicos para no quedarse atrás frente a rivales como OpenAI o Anthropic.

La reciente maniobra de Musk para vender xAI (propietaria de X) a su grupo aeroespacial SpaceX, con el objetivo de crear un grupo combinado con un valor aproximado de 1.500 millones de dólares, habría agravado la agitación interna.

Lidiar con las exigencias de Musk y enfrentarse a las críticas del público por el uso de sus modelos para generar contenido sexual explícito ha socavado a la plantilla.

MacroHard, el proyecto de agentes y programación de xAI, no ha estado a la altura de las expectativas de Musk. Un sistema que se enfrenta a Codex de OpenAI y Claude Code de Anthropic.

Los "compañeros" IA de xAI tampoco han logrado lo esperado por Musk, según afirmaron dos personas, y se ha frustrado por el poco interés de los usuarios por el personaje de anime Ani, que puede mantener conversaciones eróticas.

La creencia de Musk es que algunos de la directiva no han rendido como se esperaba y ha estado reestructurando departamentos en xAI.

Manuel Kroiss, cofundador de xAI y exingeniero de Google DeepMind, ha sido ascendido para ayudar a dirigir sus operaciones de programación.

La presión se acrecienta, ya que Musk pretende, tras la integración de xAI al grupo aeroespacial, sacarlo a bolsa en el mes de junio.