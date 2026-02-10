Rusia limitará el acceso a Telegram y amenaza con multas millonarias para potenciar la superapp estatal Max

Los últimos años Telegram ha sufrido varapalos como la detención de su CEO, Pável Dúrov, en Francia. Ahora se enfrenta a más restricciones por parte de las autoridades rusas debido a que no ha corregido violaciones previas, según ha comunicado el organismo de control de comunicaciones del estado.

De hecho, el plan es limitar el acceso a Telegram desde hoy mismo, según mantiene el servicio de noticias RBC, citando a personas cercanas a la situación y que no identificó.

Las medidas para ralentizar el acceso a la app de chat ya se han iniciado, según afirma el servicio de noticias, citando a una fuente.

RBC señaló, según Bloomberg, que envió una solicitud de comentarios a Roskomnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia.

Llega en un momento en el que el gobierno ruso ha estado promoviendo el uso de una "superapp" estatal llamada Max, inspirada en la conocida WeChat de China.

Una aplicación que canaliza todo tipo de experiencias, desde ser una red social, una de mensajería o que mismamente permita los pagos móviles.

Según ha estado promocionando Max, el gobierno ruso, al mismo tiempo ha estado cortando el acceso a los servicios de mensajería extranjeros.

Al igual que WeChat, Max, aparte de ofrecer servicio de mensajería, alberga servicios gubernamentales y permite el almacenamiento de documentos, pagos móviles y otro tipo de prestaciones públicas y comerciales.

Las autoridades moscovitas comenzaron a imponer restricciones selectivas a Telegram a finales de 2025, incluida la limitación de algunas de sus funciones más importantes.

Las llamadas de voz y vídeo se limitaron en un servicio de mensajería cofundado por el multimillonario ruso Pável Dúrov.

El noviembre pasado, Rusia dio un paso crucial hacia el bloqueo total de otra app de mensajería usada por millones en todo el planeta, WhatsApp, tras meses de degradación del servicio.

En su momento, el regulador ruso alegó que la app, propiedad de Meta Platforms Inc., se estaba utilizando para organizar atentados terroristas y reclutar a los perpetradores en Rusia, violando la ley.

Una experiencia que ha estado sufriendo Telegram en esos meses y que hoy se apuntilla con la limitación al acceso en Rusia.

No son las dos únicas apps que han sufrido este destino, ya que Facebook, Instagram y X (antes Twitter) fueron prohibidas, y se ha limitado el acceso a YouTube como parte de una campaña de represión contra estos servicios desde que el presidente Vladímir Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022.