Qué es el 'scroll' infinito, el adictivo sistema que TikTok utiliza para engancharte y que podría cambiar en Europa

Fotomontaje con una ilustración de scroll infinito y los logos de TikTok y la UE. Manuel Fernández Omicrono

La Comisión Europea lo tiene claro: la red social china TikTok cuenta con un diseño adictivo que puede degenerar en daños físicos y emocionales para los usuarios. Especialmente en lo referente al llamado 'scroll infinito'.

Este sistema, junto a otros como la reproducción automática o el famoso algoritmo de recomendación de contenido conforman un conjunto de funciones que podrían verse modificados bajo la orden de la Comisión.

Y es que el scroll infinito o desplazamiento infinito es un sistema cuyo nombre es autoexplicativo; una fuente inagotable de contenido sin cesar, que encierra al usuario en un bucle de consumo sin fin.

El polémico 'scroll' infinito

El scroll infinito es una técnica de diseño de aplicaciones y web que consiste, esencialmente, en cargar contenido de forma automática y constante a medida que el usuario desliza hacia abajo en la plataforma.

Es una alternativa al clásico diseño de paginación que ha dominado la web de forma histórica, y que segmentaba el contenido en páginas separadas que el usuario podía consultar a placer.

La idea de este scroll infinito es obtener contenido e información de forma 'infinita' con el acto de desplazar hacia abajo, aprovechando el formato vertical de las pantallas de los smartphones.

Las ventajas del scroll infinito son varias. Evita al usuario realizar el esfuerzo de pasar por páginas y páginas de contenido, y facilita enormemente la navegación por una web o aplicación, eliminando la necesidad de pasar por contenidos segmentados.

Adolescentes usando un teléfono móvil. Europa Press

El acto de deslizar se convierte en el gesto clave de la interacción entre el usuario y la plataforma. Nada de navegar por la web o tener que pasar por contenidos. El usuario desliza y obtiene grandes cantidades de contenido de forma totalmente automática.

El bucle se basa en una retribución masiva de información o contenido —en el caso de TikTok o Instagram Reels, vídeos— por un nivel muy bajo de esfuerzo, lo que aumenta la actividad del usuario en la app y el tiempo que pasa en ella.

Este es un método idóneo para las redes sociales, que dependen de que el usuario pase el mayor tiempo posible en la plataforma. Ofrece al usuario contenido prácticamente infinito sin apenas interacción por el usuario.

La crítica de la Comisión Europea gira en torno precisamente a esta metodología, junto a otras ya mencionadas. La entidad denuncia los graves efectos psicológicos derivados de esta estructura, y pide directamente deshabilitarlo.

Acto de 'scrollear'.

Citando investigaciones científicas, la Comisión denuncia que el acto de recompensar constantemente a los usuarios con contenido nuevo fomenta "la necesidad de seguir navegando", activando "el modo 'piloto automático'".

Esto, dice la Comisión, puede llevar a comportamientos compulsivos y a la reducción del autocontrol de los usuarios, llevando a casos graves de adicción profunda relacionada con la plataforma.

Es aquí donde entra en juego el llamado doomscrolling, un nombre que refiere al hábito compulsivo de deslizar hacia abajo para consumir de manera incesante información negativa o angustiante y crear así un ciclo adictivo.

Este ciclo adictivo tiene como finalidad dar una sensación de control o anticipación ante situaciones amenazantes, sin éxito ninguno. Su mayor auge se pudo ver en la pandemia de la COVID-19.

Impactos en la salud mental y la productividad

Los expertos han determinado que el scroll infinito tiene efectos psicológicos al eliminar las pausas naturales relacionadas con la navegación tradicional. Se establecen afecciones como fatiga mental, ansiedad o adicción.

Logo de TikTok en un fotomontaje. Manuel Fernández Omicrono

Estudios han llegado a comparar el mismo acto de deslizar hacia abajo con el acto de tirar de la palanca de una máquina tragamonedas. El símil no es casual, ya que ambos generan dopamina e impulsan el consumo constante.

Las consecuencias directas son el insomnio, la falta de productividad, la reducción de la capacidad de atención y la aparición de otros efectos adversos como la pérdida de noción del tiempo, impactos en el sueño, ansiedad o estrés.

A esto debemos sumarle la profunda falta de atención que provocan estos contenidos. El cambio rápido de enfoque obliga al cerebro a procesar información aceleradamente, lo que dificulta la memorización y reduce la capacidad de concentración.