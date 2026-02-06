Apple habría descartado lanzar un servicio de salud con IA: reforzará su actual aplicación con nuevas funciones

Apple trata de ponerse al día en la nueva revolución que está provocando la llegada de la inteligencia artificial al mercado. Sus planes para actualizar a Siri, su asistente inteligente, se van conociendo poco a poco, pero todavía le quedan casillas por completar.

La empresa de iPhone lleva años trabajando en un cuidador personal, un entrenador que ayude a gestionar el bienestar de cada persona mediante recomendaciones personalizadas sobre nutrición, ejercicio y sueño. Sin embargo, una reestructuración en la dirección de la empresa ha afectado a este plan.

Informa Marc Gurman, analista especializado en la marca, que el proyecto bajo el nombre en clave de Mulberry se habría paralizado. Este cambio de rumbo respondería a la llegada de Eddy Cue como jefe de la división enfocada en Salud de Apple, tras la jubilación de Jeff Williams.

Apple Health Apple Omicrono

Según las fuentes consultadas por el periodista de Bloomberg, Cue ha comentado al equipo que Apple necesita avanzar más rápido y ser más competitiva en el sector de la salud. Tanto en términos de bienestar, deporte y nutrición, como en aspectos más relacionados con la medicina, la competencia ha estado renovando sus servicios poniendo a Apple en un apuro.

Este 2026, el fabricante de iPhone tenía previsto el lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción llamado Health+, donde se incluiría el asistente mencionado. Ahora Apple se plantea cómo aprovechar algunas de las nuevas funciones desarrolladas dentro de este trabajo integrándolas con el tiempo en su actual app Salud y otros servicios.

Apple ha seguido añadiendo funciones de salud a sus dispositivos en los últimos años, como la detección de apnea del sueño y notificaciones de hipertensión. Pero se enfocaba en detectar estas afecciones y dirigir a la persona a consulta con un médico especialista. La tendencia del mercado, sin embargo, se enfoca ahora más en explicar diagnósticos, incluso en dar consejos médicos y de salud a través de chatbots.

El objetivo con este proyecto era crear un sistema que generara informes de salud detallados y, por primera vez, ofreciera recomendaciones basadas en IA para ayudar a los usuarios a mejorar su bienestar. El nuevo servicio combinaría nuevas encuestas y evaluaciones de salud con datos de Apple Watches e informes de laboratorios externos.

Dentro del trabajo de desarrollo de Mulberry, Apple creó un estudio de contenido en Oakland, California, para producir videos para la app Salud. La programación se diseñó para explicar afecciones médicas, guiar a los usuarios a través de planes de entrenamiento y ofrecer educación sobre bienestar.

El contenido de video y algunas funciones, como las sugerencias basadas en datos existentes de la app Salud, se reutilizarán e implementarán este mismo año. Otra función en desarrollo es usar la cámara de un iPhone para analizar y evaluar la forma de caminar de una persona.

El gigante tecnológico se enfrenta a rivales como Oura Health Oy y Whoop que ofrecen más funciones a través de sus aplicaciones para iPhone enfocadas en el deporte y el bienestar personal.

Por otro lado, gigantes como Google, OpenAI y Claude han lanzado recientemente sus asistentes capaces de resumir informes médicos o explicar análisis a los pacientes que no encuentren esta ayuda en sus médicos.

Los chatbots ofrecen resúmenes sencillos a los usuarios, aunque los resultados pueden ser adversos como los de Google, que ha recibido críticas de investigadores por los errores cometidos por su IA. Precisamente, Apple ha llegado a un importante acuerdo con Google para integrar su IA en Siri.