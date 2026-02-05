Así sería la estrategia de Apple para renovar Siri con la IA y nube de Google sin tener que renunciar a la privacidad

El acuerdo entre Google y Apple para llevar las capacidades de Gemini al chatbot que renovará a Siri en los próximos meses sigue planteando algunas dudas, como la privacidad que estos nuevos servicios ofrecen a los usuarios de la marca que se define como adalid de la seguridad frente a la competencia.

En la última columna para Bloomberg, Mark Gurman, analista especializado en la marca, detalla la estrategia abordada por la empresa para fusionar su software con las posibilidades que le ofrece el otro gigante de internet, así como las limitaciones que pretende mantener.

Gurman indica que Apple no quiere que el nuevo chatbot guarde tanta información del usuario como lo hacen ChatGPT y otras alternativas. Hay que tener en cuenta que, como ya se informó, la nueva Siri se alojará en la nube de Google.

Una actualización por fases

Los usuarios podrán acceder al nuevo asistente de la misma forma que interactúan ahora con la Siri de siempre, solo tienen que decir su nombre o mantener pulsado el botón lateral del iPhone o iPad para que la IA se presente a la espera de indicaciones

El cronograma de Apple implica que la actualización de Siri con la interfaz actual, prevista para iOS 26.4, llegue en los próximos meses. Con ella se añadirán funciones presentadas en 2024 y que había quedado como simple promesa. Un ejemplo es la capacidad de analizar contenido de la pantalla y acceder a datos personales.

Novedades en Siri. Apple Omicrono

Esta versión previa se basará en un sistema desarrollado internamente por Google conocido como Apple Foundation Models versión 10, que operará con 1,2 billones de parámetros. Mayor será la siguiente versión, con un modelo personalizado de Google, comparable a Gemini 3, conocido internamente como Apple Foundation Models versión 11.

Es decir, más adelante llegarán las mejoras para el chatbot en sí. Bajo el nombre en clave de Campos, Apple presentará esta novedad durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores y la lanzará a partir de septiembre. El chatbot contará con modos de voz y escritura.

Logo de Apple Intelligence. Manuel Fernández Perplexity

Internamente, Apple está probando la tecnología del chatbot como una app independiente de Siri, similar a las opciones ChatGPT y Gemini disponibles en la App Store. Sin embargo, al cliente llegará integrado en todos sus sistemas operativos como la actual Siri.

Hasta ahora, el fabricante de iPhone había apostado por integrar la IA en sus funciones y herramientas, más que en presentar chat y tecnología conversacional como sí han defendido sus rivales OpenAI, Google y Microsoft, con ChatGPT o Gemini.

A diferencia de los chatbots de terceros que se ejecutan en dispositivos Apple, el producto que se está diseñando, analizará las ventanas abiertas y el contenido en pantalla para realizar acciones y sugerir comandos. También controlará las funciones y la configuración del dispositivo, lo que le permitirá realizar llamadas, configurar temporizadores y activar la cámara.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

Siri se integrará en todas las aplicaciones principales de la compañía, incluyendo las de correo, música, podcasts, TV, software de programación Xcode y fotos. Esto permitirá, por ejemplo, pedirle que busque una foto basándose en la descripción de su contenido y la edite con preferencias específicas, como recortarla y cambiarle el color.

¿Cómo se aplicará?

Todas estas novedades, plantean una cuestión delicada en base a la seguridad de los datos personales. Según la última información, Apple está considerando limitar la memoria de su chatbot, al contrario que la competencia, para mantener su defensa de la privacidad.

Ambos socios pretenden alojar el chatbot directamente en servidores de Google con potentes chips conocidos como TPU (unidades de procesamiento tensorial). La actualización más inmediata de Siri, en cambio, funcionará en los servidores de computación en la nube privada de Apple, que utilizan chips Mac de alta gama para su procesamiento.

Reclama en redes Gurman, que el uso de la nube de Google, "no concuerda en absoluto con las afirmaciones de Apple sobre el uso de sus propios servidores/computación en la nube privada". Apple estaría diferenciando entre Siri y Apple Intelligence.

Los servidores de Apple se destinarían a funciones distintas a las de Siri y los servidores de Google serían para las nuevas funciones de Siri. "Lo último que Apple quiere es perjudicar su política de privacidad, que es su único (aunque irrelevante) factor diferenciador", concluye el analista.