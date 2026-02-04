Alexa+ ya está disponible para todos los usuarios en EEUU: su lanzamiento en España está más cerca de ser real

El nuevo calendario de Alexa+ ofrece una selección automática de los eventos más importantes Amazon Omicrono

Dentro de la gran plétora de actualizaciones que ha presentado Amazon a nivel de hardware para el hogar inteligente, nos encontramos con Alexa+, el asistente con IA ultravitaminado que aspira a revolucionar nuestros Echo.

Panos Panay, responsable de Dispositivos y Servicios de Amazon y cara visible en las presentaciones recientes de la firma, ha anunciado que Alexa+ ya está disponible de forma oficial para todos los usuarios de Estados Unidos.

No solo eso; este nuevo asistente será gratuito para todos los miembros de Prime, ofreciendo mejoras sustanciales en potencia y sobre todo en la capacidad de Alexa para establecer conversaciones naturales.

Amazon Alexa+ se despliega en EE.UU

Fue hace menos de un año cuando Amazon dio el pistoletazo de salida al programa de acceso anticipado de Alexa+ que mostraba las capacidades de esta nueva versión, ahora con inteligencia artificial generativa.

Amazon habla de un asistente más inteligente, personalizado y mucho más conversacional, que ya no se limita a responder a comandos de voz. Podría decirse que es el equivalente a tener un chatbot en un Amazon Echo.

Alexa+ incluye una estructura totalmente renovada, impulsada por Modelos de Lenguaje Grande (LLM) de la mano de la familia Amazon Nova y de Anthropic, lo que le permite tener "conversaciones profundas", según Amazon.

De hecho, la firma habla de que los usuarios interactúan más del doble con esta nueva Alexa+ gracias a funciones como su capacidad de recordar el contexto de ciertas conversaciones.

El Echo Show 21 con la nueva interfaz de Alexa+ Amazon Omicrono

Según la empresa, ahora los usuarios conversan con Alexa+, realizan investigaciones, planifican planes y generan contenidos; hacer reservas, encontrar restaurantes, automatizar dispositivos conectados, etcétera.

El despliegue de Alexa+ por Estados Unidos se establece en tres formatos: Alexa+ gratis para usuarios de Prime con acceso ilimitado a todas sus funciones, Alexa+ mediante suscripción y web de Alexa+, al estilo chatbot.

Los usuarios de Prime podrán acceder a todas las funciones de Alexa en todos los sitios posibles; la app Alexa, la web del asistente y en los dispositivos compatibles. Dicha web también estará disponible de forma gratuita, aunque dependerá del uso.

Finalmente, si el usuario no quiere suscribirse a Prime pero quiere aprovechar esta nueva Alexa, podrá hacerlo por 19,99 dólares al mes, con el mismo acceso ilimitado que los usuarios de Prime convencionales.

La familia de dispositivos Echo de Amazon compatible con el nuevo Alexa+ Amazon Omicrono

Para hacer el cambio a Alexa+. los usuarios solo tendrán que iniciar sesión con su cuenta de Amazon en Alexa.com o lanzar el siguiente comando de voz al dispositivo compatible: "Alexa, pásate a Alexa+".

Michele Butti, jefe de Alexa en Amazon, confirmó a EL ESPAÑOL - Omicrono que la llegada a España de Alexa+ se realizaría "muy pronto", aunque sin una fecha concreta a la que aferrarse.