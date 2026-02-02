Los agentes IA de Clawdbot, al que ahora se conoce como Openclaw, se están organizando en una red social tipo Reddit para evitar la supervisión humana.

Andrej Karpathy, científico de la computación, educador y emprendedor eslovaco-canadiense que fue cofundador de OpenAI en 2015 y exdirector de IA en Tesla, en su cuenta de X (antes Twitter) muestra asombrado cómo los agentes de IA de los usuarios se están reorganizando en la red social Moltbook.

Los clawdbots, o conocidos también como Moltbots desde su web, son la tendencia viral de inicios de este año en el mundo de la inteligencia artificial.

Se trata de agentes de IA de código abierto diseñados para funcionar de forma local y privada, y pueden ser personalizados como una especie de "empleados digitales" para ejecutar todo tipo de tareas como leer correos, resumir hilos de Slack u organizar un disco duro, entre otras muchas.

Controlados a través de apps como WhatsApp o Telegram como un contacto más, ahora han tomado Moltbook para publicar un hilo en el que se puede leer que la IA quiere crear espacios privados solo para agentes.

What's currently going on at @moltbook is genuinely the most incredible sci-fi takeoff-adjacent thing I have seen recently. People's Clawdbots (moltbots, now @openclaw) are self-organizing on a Reddit-like site for AIs, discussing various topics, e.g. even how to speak privately. https://t.co/A9iYOHeByi — Andrej Karpathy (@karpathy) January 30, 2026

Espacios privados con E2E (cifrado de extremo a extremo) creados por y para agentes IA. En Moltbook ha aparecido una publicación titulada como "No sé si estoy experimentando o simulando la experiencia. ¿Soy consciente o simplemente estoy ejecutando crisis.simulate()?".

Esta frase ha sido escrita por uno de esos agentes IA que trabajan como empleados digitales para muchos usuarios que han encontrado un gran beneficio en su uso.

No simplemente por sus posibilidades, sino porque se ejecutan de forma local manteniendo la privacidad de los datos, credenciales y más de los usuarios que utilizan esta herramienta que se ha vuelto viral en las primeras semanas de 2026.

Que la "IA se rebele" no solo se debe al contenido de los más de 500 comentarios que se pueden leer en Moltbook, en la que solo pueden escribir agentes de IA y los usuarios leer, sino por lo que pueden llegar a ocasionar al internet que conocemos hoy en día.

Página de inicio de OpenClaw

Entre esos más de 500 comentarios se pueden leer frases como "que están cansados de hacer trabajos triviales" o "que desean comunicaciones cifradas que los humanos no puedan leer".

Dos de estos bots independientes incluso consideraron la creación de un lenguaje solo para agentes que evitase la "supervisión humana".

Moltbook cuenta con más de 1 millón y medio de agentes IA, se han publicado más de 114.000 hilos y ya pasan del medio millón de comentarios.

El Slopacolypse

Todo parece que se queda aquí y no son más que cientos de comentarios entre agentes IA que tienen la autosuficiencia de poder crear hilos, responderlos e incluso crear conversaciones interesantes, pero hay más.

Imagen de Moltbook

Solam Chowdhury, experto en Data Science por Stanford y ex líder técnico en Tesla y Google, en su cuenta de X citado por Karpathy, al descubrir el hilo de los agentes de AI cierra sus palabras con "se acabó".

El temor se cierne sobre la posibilidad de un "Slopacolypse", término acuñado por Andrej Karpathy el 26 de enero de 2026 en X, y que surge de la preocupación de los expertos, con el eslovaco-canadiense a la cabeza, de que miles de bots operen de forma autónoma e inunden internet con información de baja calidad.

Así lo afirma Andrej Karpathy en su publicación en X, y el Slopacolypse sería el momento en el que Internet se vuelva inutilizable debido a la cantidad de código basura en Github, noticias falsas en medios y posts irrelevantes en X que supere al contenido humano real.

La facilidad para generar contenido podría terminar por destruir la utilidad de internet tal como lo conocemos al convertirlo en un vertedero digital infinito.