Patricia Ramírez (BeReal): "Somos una red social diferente, no tenemos algoritmos ni se pueden subir fotos con IA"

BeReal está de vuelta. La red social que quiere diferenciarse de TikTok o Instagram impulsando conexiones reales más auténticas se ha relanzado en el mercado español buscando profesionalizar su presencia y buscando conectar con la Generación Z.

La aplicación sigue funcionando de la misma manera: invita a los usuarios a compartir un único momento real al día, sin filtros y sin presión social, fomentando así la confianza, la pertenencia y la conexión real entre amigos y no permitiendo el uso de IA. Además, si el usuario no comparte contenido no puede ver el de los demás.

Fundada en 2019 y lanzada al mercado en 2020, BeReal cuenta ahora con más de 40 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. En 2024 Voodoo adquirió BeReal con el fin de acelerar el crecimiento de la plataforma.

Este reimpulso a la app llega con cambios en la cúpula en el país, ya que a partir de ahora será Patricia Ramírez Llopis la nueva directora general de BeReal en España.

Desde EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Ramírez Llopis para conocer un poco más a fondo cómo será su trabajo en esta nueva etapa de la app, cuáles son elementos para conseguir llevar al éxito a la aplicación.

¿Cuál es el enfoque de BeReal que le hace tan diferente a los demás?

BeReal es completamente diferente al resto de las redes sociales. Hace unos años, un estudio de Deloitte decía que el 59% de los usuarios de redes sociales sentía mucha presión a la hora de encontrar el filtro ideal para publicar, el 70% estaba también cansado de buscar la foto perfecta e incluso el 81% se había sentido en algún momento víctima de algún escenario negativo en redes sociales.

Es por eso que nace BeReal.

Nosotros no tenemos algoritmos, no se pueden subir fotos generadas con IA (inteligencia artificial) ni con filtro y no hay un scroll infinito precisamente para cuidar y apostar mucho por la salud mental.

A día de hoy, el 79% de los usuarios de BeReal sienten que BeReal es la red social donde se sienten más cómodos para publicar, el 69% sienten además que es la plataforma más auténtica para usar a diario y el 81% consideran BeReal como la plataforma social más segura.

¿Qué falló en la etapa anterior y por qué relanzan ahora?

En 2022, BeReal vivió una etapa de fuerte crecimiento orgánico que la situó entre las aplicaciones más descargadas por la Generación Z, otorgándole una gran visibilidad. Sin embargo, en la actualidad el foco ya no está en picos puntuales de crecimiento, sino en construir una relación sostenible con los usuarios que realmente utilizan y valoran la plataforma.

En esta nueva etapa, el objetivo es comunicar de forma más clara los valores de la aplicación y crecer de manera alineada con ellos.

España destaca por un uso de las redes sociales especialmente social, expresivo y basado en relaciones reales, donde se valoran los momentos cotidianos, el humor y la emoción frente a contenidos excesivamente aspiracionales. Esta mentalidad conecta de forma natural con la propuesta de BeReal, centrada en la autenticidad y la espontaneidad. Además, el hecho de que BeReal sea una plataforma europea refuerza su relevancia cultural en España, al alinearse con valores como la privacidad, la seguridad y un uso más consciente de la tecnología.

BeReal cuenta ya con una comunidad sólida y altamente comprometida en el país, y el foco ahora está en seguir creciendo manteniéndose fiel a lo que los usuarios valoran: sentirse cómodos, seguros y reales. En paralelo, la estrategia de monetización se basa en colaborar con marcas que compartan estos mismos valores, apostando por formatos nativos, no intrusivos y coherentes con la experiencia del usuario.

Por todo ello, España se consolida como un mercado estratégico que no solo impulsa el crecimiento de BeReal, sino que también ayuda a definir un modelo de social media más auténtico, sostenible y relevante a nivel global.

En esta nueva etapa lo que queremos sobre todo es redefinir la manera en la que se consumen las redes sociales y que vuelvan a ser eso: ¡sanas y sociales!

La clave de BeReal es la espontaneidad, ¿qué sucede si la notificación pilla mal al usuario?

El 70% de los usuarios de BeReal postean todos los días. Un engagement auténtico de 5 veces más que otras redes sociales. Y cuando digo auténtico, no me refiero a un like, share o un comentario, sino a generar contenido. El usuario está feliz de “hacer un esfuerzo de más” por publicar cada día, así que si durante los 2 minutos de “la hora BeReal” no pueden, intentan hacerlo escalonadamente a lo largo del día para poder desbloquear el contenido de sus amigos. Si no posteas no puedes verlo.

¿Esa notificación para publicar no se siente como una obligación digital? Es decir, si no publicas no puedes ver...



BeReal cuenta con una base de usuarios muy fiel y la prioridad es mantenerlos comprometidos con la experiencia que valoran. Aunque la notificación diaria impulsa la entrada en la app, la lealtad se construye con el tiempo a través de la confianza, el hábito y la relevancia.

La notificación llega cada día a una diferente y una sola vez, y sin embargo el usuario entra en la app una media de 7 veces al día para consumir el contenido de todos esos amigos que han llegado “tarde” a “la hora BeReal” pero que han terminado publicando en otro momento y ver realmente qué han hecho en su día.

¡No quieren perdérselo! Como se trata de contenido de sus propios amigos, las personas están naturalmente dispuestas y atentas a verlo en cuanto tienen un rato libre.

En un momento donde cada vez más se llama a la desconexión digital, ¿cuál es vuestra propuesta para enganchar al usuario?

BeReal nace para atraer a un consumidor que se sienta cómodo entrando en una sola app para chequear lo que han hecho sus amigos realmente durante el día. El usuario siente que “hace check” al terminar su feed y que realmente puede irse a disfrutar del día. De hecho, dentro de nuestra apuesta por la salud mental, al final del feed el usuario se encuentra con mensajes tipo “Hola Patricia, ya has revisado todo el contenido, apaga y vete a disfrutar el día”, “Ya está bien por hoy. Vuelve al mundo real”, “No puedes seguir haciendo scroll, así que va siendo hora de que tengas algo de vida social”.

Esto hace que el usuario -el poco o mucho tiempo de conexión- esté totalmente predispuesto a ver el contenido y que BeReal no actúe como segunda pantalla, -porque sabe que en algún momento su feed acaba-, algo que gusta mucho a las marcas teniendo un impacto directo en el recuerdo.

¿No existe una saturación de redes sociales para llegar con una alternativa nueva?

Más que una saturación de redes sociales, lo que existe hoy es una saturación de contenidos artificiales y experiencias poco auténticas.

BeReal no nace para competir por más tiempo de pantalla, sino para ofrecer una alternativa diferente: un espacio donde la gente puede mostrarse tal y como es, sin presión ni artificios. Precisamente por ese contexto de saturación, hay una demanda creciente —especialmente entre la Generación Z— de plataformas que prioricen la autenticidad, la seguridad y un uso más consciente.

BeReal no viene a sumar ruido, sino a cubrir una necesidad que otras redes han dejado de atender.

Para nosotros el éxito no es solo que tus amigos estén dentro, sino que lo que compartes sea auténtico y diverso. BeReal nace precisamente como reacción a las cámaras de eco y a los algoritmos que empujan siempre el mismo tipo de contenido.

En BeReal no hay feeds infinitos ni recomendaciones opacas: ves solo a tus amigos.

Además, al no permitir filtros ni edición y al publicar casi todos al mismo tiempo, se reduce mucho la auto-curaduría y la comparación constante, que son las que suelen reforzar las burbujas. Nuestro plan para evitar la cámara del eco es simple pero exigente: menos algoritmo, más realidad y más control para el usuario sobre lo que quiere ver.

¿Qué previsión de uso tienen en España? ¿Cuál es su objetivo?

España es un mercado clave para nosotros: una sociedad muy social, creativa y con una cultura digital consolidada. En cuanto a previsión de uso, nuestro objetivo no es simplemente maximizar usuarios numéricos, sino fomentar un uso activo y significativo.

Esperamos consolidar una comunidad donde un porcentaje alto de quienes descargan la app la usen diariamente para seguir conectándose con sus círculos cercanos y expresarse de forma natural.

Nuestro objetivo estratégico en España es crecer de forma sostenible, profundizar en el engagement real con las comunidades —desde amigos y familiares hasta grupos culturales y de interés— y establecer a BeReal como una herramienta habitual de comunicación auténtica, no solo una moda pasajera.