Los chats de WhatsApp, ni tan privados ni tan cifrados: una investigación en curso de Estados Unidos es tajante

Aparte de replantearse su estrategia de IA por los bandazos que está dando últimamente, Meta se podría encontrar frente a una encrucijada bastante peliaguda: los mensajes de WhatsApp no son tan privados como se creía.

Las fuerzas del orden de EE. UU. han estado investigando las denuncias de excontratistas de Meta Platforms Inc, quienes aseguran que el personal de Meta puede acceder a los mensajes de WhatsApp.

La compañía siempre ha sido determinante en este aspecto mencionando que el servicio de chat es privado y está cifrado, pero según entrevistas y un informe de un agente al que tuvo acceso Bloomberg News, no es así.

De hecho, esta semana WhatsApp anunció una nueva función de seguridad que aplica una serie de ajustes de privacidad con un solo toque. Función que consigue que los mensajes, llamadas y más sean más seguros.

Las afirmaciones de los excontratistas, que señalaban que tanto ellos como parte del personal de Meta tenían acceso sin restricciones a los mensajes de WhatsApp, estaban siendo examinadas por agentes especiales del Departamento de Comercio de EE. UU.

Imagen con todos los ajustes que se aplican bajo el nuevo modo de seguridad de WhatsApp Meta

No es la primera vez que se denuncia un caso similar, y en 2024, ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., según los registros y la persona citada, declaró bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias.

Estas acusaciones van en contraposición a la defensa a ultranza de WhatsApp que su app de chat siempre prima por la privacidad con cifrado extremo a extremo, tal como se puede leer desde el FAQ en su web.

En sus declaraciones siempre ha destacado que "nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede leer, escuchar o compartir", y no solo a los usuarios sino a los gobiernos que solicitan acceso a información sobre delitos.

Una noticia que es una bomba en sí misma, ya que WhatsApp es la app de chat más instalada en España, al igual que en otras regiones del planeta o en la misma Europa.

El año pasado, según señala Bloomberg News, dos personas que moderaban contenido para WhatsApp, informaron a un investigador de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio que algunos empleados de Meta han podido ver el contenido de los mensajes de WhatsApp.

Los moderadores de contenido, que trabajaron para Meta mediante un contrato con la firma de consultoría de gestión y tecnología Accenture PLC, alegaron que tenían acceso amplio a los mensajes de WhatsApp.

El agente declaró: "Ambas fuentes confirmaron que tenían empleados en sus lugares físicos de trabajo con acceso sin restricciones a WhatsApp".

El informe del investigador, con fecha de julio de 2025, describía la investigación como en curso, incluye un número de caso y la denomina como "Operación Cifrada de Origen".

La investigación sigue activa

El documento identifica al agente que realizó las entrevistas e indica que su informe fue revisado por un agente especial adjunto al cargo, quien también aparece nombrado.

La investigación seguía activa en enero, aunque el estado actual, así como quién podría ser el objetivo definido, son inciertos. Cabe recordar que muchas investigaciones concluyen sin acusaciones formales de irregularidades.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, usa las gafas Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso de presentación de la nueva línea de gafas inteligentes en California el 17 de septiembre de 2025. Reuters

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha destacado recientemente el cifrado de WhatsApp en una conversación con el podcaster Joe Rogan el año pasado.

En la que citaba: "Si usas WhatsApp, básicamente, cuando te escribo por WhatsApp, no hay ningún momento en el que los servidores de Meta vean el contenido de ese mensaje".

Si estas investigaciones acaban en una denuncia formal o una acusación probada, las consecuencias para Meta podrían ser catastróficas, no solo a nivel de usuario, sino porque se podría enfrentar a demandas por obstrucción a la justicia en temas como terrorismo, tráfico ilegal y situaciones de peligro para menores.

Meta aseguró a gobiernos de distintos países que "es técnicamente imposible" dar acceso a los mensajes privados.