Acusan a Meta de censurar en favor del ICE: las redes sociales de Zuckerberg impiden compartir datos de los agentes

Después de denunciarse que la versión estadounidense de TikTok estaría aplicando censura política, las redes sociales de Mark Zuckerberg también son el centro de acusaciones por bloquear una lista de agentes del ICE, un proyecto que pretende frenar la polémica actividad de este organismo.

Se suceden las protestas públicas por los distintos escándalos como la muerte de Alex Pretti, abatido durante las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis (Minnesota). Semanas antes moría también a tiros Renee Good en otra redada. La resistencia hacia los policías fronterizos ha derivado en el resurgir de movimientos como los Panteras Negras y la creación de herramientas digitales con los que proteger a los inmigrantes.

Sin embargo, algunas de estas herramientas se encuentran con un muro por parte de los principales proveedores de servicios en internet. Meta ha bloqueado el acceso a la llamada ICE list, una página web en la que se han recopilado nombres de supuestos empleados del Departamento de Seguridad Nacional.

Este proyecto se ha diseñado para responsabilizar a sus empleados, según ha explicado su creador, Dominick Skinner a Wired. Skinner denuncia que los enlaces a su web se han podido compartir en las distintas plataformas de Meta sin problemas durante más de seis meses, hasta ahora.

El creador ha recordado en su conversación para ese medio que Mark Zuckerberg, CEO del gigante tecnológico, estuvo presente en la toma de posesión del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La lista de ICE está activa desde junio del año pasado. La dirigen cinco personas y contribuyen cientos de voluntarios anónimos con información sobre los agentes que operan en todas las ciudades del país.

Detención por parte del ICE. US ICE

El proyecto adquirió mayor popularidad a principios de mes cuando afirmó haber agregado una lista filtrada con 4.500 agentes del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), organización a cargo del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Esa lista procedía en gran medida de los datos públicos que los propios agentes habían compartido en sus perfiles laborales de LinkedIn.

Los problemas desde las plataformas de Meta han comenzado a denunciarse el pasado lunes. Wired confirma que Instagram, Facebook y Threads bloquean la publicación de este enlace, pero WhatsApp aún permite enviar el enlace en los chats privados y protegidos con cifrado de extremo a extremo.

La compañía da diferentes explicaciones cuando se intenta compartir esta información, alegando en algunos casos que parece spam y después indicando que el enlace infringe las Normas de la Comunidad. En Threads, directamente el aviso indica que el enlace no está permitido. El portavoz de la empresa remite, sin embargo, a las normas de Meta que prohíbe compartir información personal identificable.

El caso puede recordar al bloqueo que aplicó Twitter hace años a la cuenta que rastreaba el avión de Elon Musk. La información se podía encontrar en otros sistemas, pero esta cuenta la ofrecía de forma automática a todos los usuarios de la red social. Cuando Musk compró la red social eliminó este tipo de contenido.

Aplicación Eyes Up Omicrono Omicrono

La lista de ICE no es el único respaldo digital de los activistas que ha sido bloqueado por las principales empresas tecnológicas. En el último año, Apple y Google han eliminado de sus tiendas varias aplicaciones que trataban de informar a los ciudadanos de las actividades de estas patrullas antinmigración.

Algunas de estas herramientas recopilaban pruebas de las detenciones con vídeos como los que se están compartiendo en redes sociales, mientras que otras alertaban de la presencia de los agentes en las cercanías para dar tiempo a los ciudadanos a protegerse. El Departamento de Justicia solicitó la eliminación de este tipo de aplicaciones como ICEBlock por poner en riesgo a los agentes al servir como aplicación de rastreo de las unidades de inmigración.