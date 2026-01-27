Problemas para el TikTok de EEUU: acusaciones de censura política y mal funcionamiento en sus primeras horas de uso

El estreno de la nueva compañía gestora de TikTok en el territorio estadounidense, de la mano de Oracle, MGX y Silver Lake ya está dejando titulares en España, en medio de un clima político irrespirable.

La versión estadounidense de TikTok ya está enfrentando acusaciones de censura bastante graves, lo que sumado a sus problemas técnicos y a su mal funcionamiento, ha causado un éxodo a la app social UpScrolled.

Los últimos días han estado marcados por una inestabilidad técnica en la plataforma que se ha saldado con un supuesto sistema de censura para cuentas y temas críticos con la administración de Trump.

TikTok ya enfrenta sus primeras acusaciones

Las primeras horas de TikTok tras la venta del 80% de las operaciones de ByteDance en Estados Unidos a empresas norteamericanas han estado supeditadas a un fallo generalizado de la app.

Durante horas, la aplicación ha estado inaccesible para más de 200 millones de usuarios en todo el país. Medios nacionales apuntan a un corte de energía en un centro de datos, que generó un efecto cascada en varios sistemas.

Logo de TikTok. antonbe en Pixabay Omicrono

Aunque no se ha confirmado de forma verídica si este fallo energético ha tenido relación, los usuarios del ala más izquierdista de TikTok han denunciado lo que parece ser una clara censura política.

Varios canales de gran calado pertenecientes al partido demócrata o que en su defecto son críticos con Trump acusan a su administración de limitar enormemente las capacidades de sus cuentas.

No se les permite subir ciertos vídeos sin una revisión previa, varios de sus vídeos más recientes sobre las disputas entre manifestantes e ICE se han quedado sin visitas y varios problemas más han sido achacados a esta censura.

Uno de los hechos más problemáticos tuvo que ver con los mensajes directos o MD de TikTok. Personalidades, incluyendo el gobernador de California Gavin Newsom, denunciaban que era imposible mandar palabras como Trump o Epstein por estos mensajes privados.

TikTok now censors the word “Epstein” when mentioned in DMs by users in the U.S. Currently, the word is not being filtered for users in the United Kingdom and other parts of the world.



[image or embed] — Pop Base (@popbase.tv) 27 de enero de 2026, 1:05

Esto último ha quedado desmentido. Los usuarios han comprobado que efectivamente, es posible mandar mensajes relacionados con Donald Trump y su implicación en los documentos de Epstein.

La clave es que la función que impedía enviar estos mensajes se centraba únicamente en los mensajes de una única palabra. Palabras no relacionadas, como 'test' también eran limitadas.

Esto no ha impedido que el gobernador Gavin Newsom anunciara una investigación para comprobar si TikTok estaba violando la ley estatal al censurar contenido crítico con el presidente norteamericano.

Aun así, un representante de TikTok en Estados Unidos ha negado que se hayan aplicado normativas contra el envío de palabras como 'Epstein'. "Lo estamos investigando", relató la personalidad.

Por otro lado está el supuesto shadowban sufrido por canales del ala izquierdista de TikTok. Según denuncian varios usuarios, sus canales se han visto afectados por esta maquinaria de censura.

Afirman que se les ha retirado la monetización de forma directa y que ya no pueden subir vídeos relacionados con los archivos de Epstein o los asesinatos indiscriminados del ICE sin que estos sean revisados.

Además, aseguran que varios de estos vídeos no tienen visualizaciones, algo prácticamente imposible en una plataforma con cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

El fenómeno shadowban refiere al acto de las plataformas de redes sociales de limitar intencionalmente el alcance de un contenido para ocultarlo al ojo público dentro de su base de usuarios.

Todos estos hechos, unidos a los problemas técnicos de TikTok, han causado un auténtico revuelo nacido en el seno de una crispación política sin igual nacida de la represión autoritaria de Donald Trump en favor del ICE.