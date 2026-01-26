Signal, el 'WhatsApp' centrado en la privacidad, dispara sus descargas en Europa por la inestabilidad política actual

Signal, la alternativa cifrada y segura de WhatsApp, es la aplicación por antonomasia de aquellos que buscan afianzar la privacidad de sus comunicaciones, en un sentido positivo y también en el negativo.

Ahora, esta aplicación parece estar viviendo una segunda vida a costa de la inestabilidad política y la cada vez más preocupante situación respecto al tratamiento de los datos por parte de las tecnológicas.

El blog independiente AboutSignal ha publicado una serie de informes en las que destacan cómo Signal está aumentando enormemente su popularidad, posicionándose como la app más descargada en varios países.

Signal se nutre de la inestabilidad

El portal, promovido por fanáticos de Signal y que es ajena completamente a la aplicación, ha detallado que la aplicación está siendo ampliamente descargada en varios países del territorio europeo.

Concretamente, en Finlandia, se ha alzado en las listas de aplicaciones gratuitas más descargadas, por encima incluso de WhatsApp o de Telegram, sus dos principales rivales.

Lista de aplicaciones más descargadas en Noruega. AboutSignal Omicrono

Esto ocurre en la Google Play Store de Android y sobre todo en la App Store de Apple. A Noruega se le suman otros países como Finlandia, donde se ha codeado con Telegram y Threads. Lo mismo ocurre con Dinamarca.

Citando la web de análisis de visitas de PageViews.org sobre la entrada de Wikipedia de Signal, se puede observar un aumento sustancial en el interés, que justamente coincide con los peores momentos del momento geopolítico actual.

Las constantes amenazas de Estados Unidos sobre su posible invasión a Groenlandia, así como la polémica venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, marcan esta tendencia al alza.

Las entradas de la Wikipedia de Signal (Messenger) y Signal (Aplicación) han comenzado a despegar en visitas desde diciembre del 2025, con picos localizados en enero del 2026.

Gráfico de las visitas de la entrada de la Wikipedia de Signal Messenger. AboutSignal Omicrono

De nuevo, estos picos corresponden a las salidas de tono de Donald Trump y a la reciente polémica respecto al tratamiento de datos invasivo que lleva a cabo la nueva TikTok ubicada en Estados Unidos.

¿Por qué ocurre esto? Signal se ha posicionado como la alternativa segura a WhatsApp. La totalidad de la aplicación de mensajería disfruta de un cifrado de extremo a extremo clave para la privacidad de los datos.

Este cifrado impide que ningún tercero pueda observar las comunicaciones entre usuarios, incluyendo la propia Signal. Además, no recopila datos de ningún tipo ni ver qué comparten sus clientes.

Toda la información compartida es privada, lo que incluye aspectos como el número de teléfono o el perfil del usuario. Por si fuera poco, Signal es de código abierto. De esta forma, su código está abierto para cualquier desarrollador o entidad de seguridad.

Lista de apps más descargadas en Finlandia. AboutSignal Omicrono

Este enfoque extremo a la privacidad también ha tenido consecuencias negativas. Signal es usado en algunos círculos de Internet para compartir contenido susceptible de ser calificado como ilegal.

Una noticia llamativa debido a que recientemente Meredith Whittaker, directora de mensajería de Signal, ha amenazado públicamente con abandonar la Unión Europea a tenor de las medidas invasivas contra la privacidad propuestas en sus organizaciones.

Sobre todo se refiere a Chat Control 2.0, una medida para prevenir y combatir el tráfico de contenido relacionado con el abuso sexual de menores propuesta por la comisaria Ylva Johansson, que data del 2022.

Este sistema pretende obligar a los proveedores de servicios de mensajería a escanear los mensajes en busca de material de abuso sexual de menores y saltarse el cifrado de extremo a extremo.