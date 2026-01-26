La nueva Siri está a la vuelta de la esquina: Apple iniciará su renovación a mediados de febrero de la mano de Google

Apple empezó el año anunciando un gran acuerdo con Google por el que su asistente virtual, Siri, se renovará como había prometido hace dos años usando la IA de Gemini. Según una última información, esta gran novedad llegará a partir de mediados de febrero, aunque aún no está claro cuándo estará disponible en España.

Este nuevo detalle de los planes del fabricante de iPhones llega de la mano de Mark Gurman, periodista de Bloomberg y experto en filtraciones con un largo recorrido de aciertos. En un nuevo artículo para el medio estadounidense ha adelantado la inminente llegada de la nueva Siri.

Este asistente se volverá más conversacional, al estilo de otros chatbots como ChatGPT, y podría ejecutarse directamente en la infraestructura en la nube de Google, tal y como ya se conocía. Los modelos Gemini que impulsan estas funciones en Private Cloud Compute se conocen internamente como modelos Apple Foundation v10 y utilizan un modelo de 1,2 billones de parámetros.

Pero la novedad está en la fecha: Gurman informa que esta colaboración está programada para debutar en la versión beta de iOS 26.4 el próximo mes, en la segunda quincena de febrero. Apple cumplirá así, por fin, con las promesas anunciadas durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores en junio de 2024, que hasta ahora se habrían quedado sobre el papel.

Cuando llegue esa fecha, la compañía planea realizar demostraciones de esta nueva funcionalidad, aunque aún no se conoce cómo se desarrollará este evento de presentación. Sin embargo, esto es solo el principio. Como ya se comentó hace unas semanas, el despliegue de la nueva Siri tendrá dos fases y la segunda llegará más adelante con iOS 27 ofreciendo funciones mucho más avanzadas.

Logo de Apple Intelligence. Manuel Fernández Perplexity

En febrero se lanzará la versión beta, pero su despliegue oficial comenzará entre marzo y principios de abril, según esta información. El asistente debería poder acceder a datos personales y al contenido en pantalla para realizar tareas.

A pesar de incluir en Google en la fórmula, no se trata un modo alternativo, o de un sistema aparte que el usuario puede consultar. Será una renovación total, que se integrará "a fondo" en el iPhone, iPad y Mac. Reemplazará la interfaz actual de Siri, aunque manteniendo el sistema de invocación convencional.

Segunda fase: en verano

Como es de esperar según el tradicional calendario de la compañía, Apple anunciará esta gran actualización en junio, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores, según explica Gurman. Con el nombre en código Campos, el nuevo sistema presenta una arquitectura e interfaz innovadoras, diseñadas desde cero para la era de los chatbots. También se basará en Gemini, pero en una versión mucho más avanzada, conocida internamente como Apple Foundation Models versión 11.

Fotomontaje con el logo de Gemini y un iPhone 14 Pro. Manuel Fernández Omicrono

El nacimiento definitivo de la nueva Siri es una pata fundamental de la estrategia a futuro que se ha marcado la empresa para poder competir en el nuevo mercado. No solo se requiere un software más inteligente y autónomo, sino también se persigue crear un nuevo hardware que jubile el móvil tradicional.

Apple ha tratado durante varios años de mantenerse al día desarrollando su propia IA, pero finalmente ha optado por depender cada vez más de modelos de terceros y centrar sus esfuerzos en las interfaces de usuario y la implementación.

Así han quedado en pausa proyectos como el nuevo Safari que pretendía competir con servicios de IA como Perplexity y ChatGPT, chatbots donde poder buscar información y fuentes en vez de un navegador tradicional. No obstante, según Gurman, aún hay tiempo antes de la WWDC de junio para reactivarlo.