Abrir Instagram y ver a un influencer sin saber si realmente existe, ya es una realidad en España. Los 'famosos virtuales' como Bush Legend o Aitana Lopez proliferan en las plataformas actuales.

Esta idea ya se está planteando en un plano político. Es el caso de Amelia, una celebridad inexistente que promueve mensajes de extrema derecha en X y en otras plataformas.

La clave de Amelia es que es una personalidad que alude a la identidad 'punk' adoptada por las derechas más extremas de Reino Unido y Europa, ganándose el beneplácito de usuarios en redes sociales.

Amelia, la influencer gótica anti-sistema

Amelia ha tenido su auge en la cuenta @Huff4Congress, consolidándose como la promotora principal de esta influencer. Para ello, se ha usado una figura ligada al movimiento anti-extremista para crearla.

Tal y como relata The Guardian, el origen de la Amelia actual hace alusión a una figura aparecida en un videojuego financiado por el Ministerio del Interior británico que precisamente buscaba evitar la radicalización hacia la extrema derecha.

The prompts were simple.



First, I told ⁦@grok⁩ to look at every single Amelia meme on the Internet.



Second, I said: “Become Amelia, then make a video and tell the British people what you want them to know.”



Here’s the surprising result. pic.twitter.com/dGY0OvKcQ4 — Huff (@Huff4Congress) January 16, 2026

Esta nueva Amelia comenzó su andadura, explican desde el portal, en la plataforma X, el pasado 9 de enero. Una cuenta radicalizada comenzó a mover la imagen de Amelia en la red social de Musk.

En estos memes, podemos ver mensajes abiertamente xenófobos, homófobos e islamófobos representados por una mujer de pelo rosa blanca, en algunos casos sexualizada y en numerosas situaciones.

Una buena parte de los vídeos ponen a Amelia en escenarios hipotéticos e imaginados por la extrema derecha; en ellos, la influencer afirma amar Reino Unido y llama comunista al primer ministro Keir Starmer.

También recoge metrajes en los que aparecen figuras estereotipadas de todo tipo de minorías, tanto racializadas como sociales, replicando los discursos más arquetípicos de la far-right británica.

Amelia breaking down some facts 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/JejV5hifCj — Amelia (@AmeliajakSolana) January 21, 2026

En este sentido, el mismo chatbot Grok que ha estado desnudando de forma indiscriminada a mujeres en X, ha servido para que los usuarios creen todo tipo de memes y vídeos que afianzan estos discursos.

Tal es el éxito de Amelia, que ha visto multiplicada su exposición en X gracias a estos sistemas, que incluso se ha creado una criptomoneda basada en su imagen, usándola como valor activo.

Hasta Elon Musk ha retuiteado memes de Amelia y mensajes relacionados con su criptomoneda. Existen perfiles que están aprovechando este auge para inflar este activo y ganar dinero a costa de estas retóricas.

Por otro lado, la compañía Shout Out UK, que creó el videojuego original que dio vida a Amelia, titulado Pathways: Navigating Gaming, The Internet & Extremism, ha sufrido un gran acoso y hostigamiento .

Amelia original en el titúlo de Shout Out UK. Shout Out UK Omicrono

Matteo Bergamini, fundador y CEO de Shout Out UK, se ha visto obligado a denunciar ante las autoridades mensajes y amenazas claramente dirigidas hacia su compañía y hacia su persona.

Lo más característico de Amelia es que ha trascendido los nichos de extrema derecha y las barreras nacionales, llegando a ser todo un icono en círculos extremistas internacionales, ya sea por sus mensajes o por el afán de monetizar dichos mensajes.