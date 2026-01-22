Apple por fin renovará Siri a lo grande en iOS 27: será un 'ChatGPT' con nueva interfaz para competir contra OpenAI

Ya sabemos en España que la futura Siri con inteligencia artificial generativa usará los modelos de Gemini para funcionar. Lo que muchos no esperaban es el gran cambio que tendrá en cuanto a interfaz.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg y experto en filtraciones con un largo recorrido de aciertos, ha explicado que Apple renovará poderosamente a Siri, adaptándola para ser un chatbot similar. ChatGPT.

Una idea a la que Apple se había opuesto en un principio pero que ha ido fraguándose a medida que las IAs en formato chat se han ido estableciendo en nuestras vidas. Así, la antigua Siri dice adiós.

Una Siri en formato 'chat'

Según explica Gurman, Apple tiene planes de renovar enormemente su asistente inteligente, de tal forma que pasará de tener el formato clásico a un formato más estilo chatbot, parecido al de Gemini.

No estamos hablando de un modo alternativo, o de un sistema aparte que el usuario puede consultar. En absoluto; el experto habla de una renovación total, que se integrará "a fondo" en el iPhone, iPad y Mac.

Fotomontaje con el logo de Gemini y un iPhone 14 Pro. Manuel Fernández Omicrono

Reemplazará la interfaz actual de Siri, aunque manteniendo el sistema de invocación convencional. En esencia, Siri ganará grandes capacidades de IA pero funcionando más como un chat que como un asistente.

Tanto es así que Gurman define este cambio como la piedra angular del plan perpetrado por Apple para ponerse al día en la carrera por la IA, donde se han quedado completamente rezagados desde hace un tiempo.

Esta actualización se hará en dos fases. La actualización prometida de Siri, que usará a Gemini como base y que la dotará de las funciones adelantadas en la WWDC 2024, llegará con iOS 26.4, en unos meses.

Es decir, que esta será la primera y gran actualización de Siri a nivel interno. Las funciones de chatbot que menciona Gurman llegarán más adelante pero siempre este año, en 2026.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

Si el cronograma que menciona Gurman es correcto, entonces podemos esperar la nueva Siri para primavera o verano, y esta Siri en formato ChatGPT en la WWDC 2026, con la presentación de iOS 27.

El chatbot tiene hasta un nombre en clave: Campos. Se podrá hablar con el sistema a través de texto y voz, y se integrará de forma bastante importante en el resto de sistemas de la gama 27, como serían iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27.

Actualmente y siempre según Gurman, Campos se está probando de forma interna como una app separada, como ocurre con Siri o ChatGPT. Esta versión no será la que llegue a los iPhone finalmente.

Este es un cambio de paradigma tremendo respecto a la misma Apple que hace unos años negó la importancia de estos sistemas estilo chat, aferrándose al modelo ya conocido de IA integrada en el sistema.

Novedades en Siri. Apple Omicrono

De hecho, tenemos declaraciones como la de Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software, explicando en Tom's Guide que no se habían planteado la idea de lanzar un chatbot.

El motivo según Federighi era el tedio de tener que forzar a los usuarios a usar un chatbot para realizar ciertas tareas. El tiempo ha dado la razón a sus rivales, al menos en este sentido.

Afortunadamente, Apple se pondrá a la par. Esta nueva Siri —o Campos, más bien— contará con todas las bondades clásicas que vemos en Gemino o ChatGPT, incluyendo la búsqueda web.

Apple dotará a este asistente de la capacidad de crear texto e imágenes —de la mano de Nano Banana, seguramente—, resumir información, analizar archivos, etcétera.

Siri en un iPhone.

La joya de la corona será la capacidad de integrarse en el sistema para entender el contexto de la tarea y usar datos concretos para completarlas, localizar archivos, gestionar eventos, enviar mensajes...

Esta integración abarcará todas las aplicaciones y servicios de software de Apple. El chatbot tendrá control sobre el dispositivo y la configuración, permitiendo que este pueda hacer bastante más que simplemente devolver comandos.

Cabe destacar que Campos tendrá unas altas capacidades, ejecutando una versión modelo 11 de los Apple Foundation Models, similar a lo visto por Gemini 3 por parte de Google.

Por último, Gurman aclara que tanto Apple como Google están pensando en alojar a Campos en servidores de Google con chips TPU, o al menos esta versión chatbot. La Siri 26.4 lo hará en los servidores de nube privada de Apple.