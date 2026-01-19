El 'Google Maps' para comprobar qué operadora debería haber desplegado fibra en tu pueblo y si ha terminado

Gracias a la estabilización de los servicios de geolocalización, se han creado una cantidad ingente de plataformas con mapas para todo tipo de tareas, que incluyen por ejemplo seguir en tiempo real los incendios activos en todo el mundo.

Si es usted uno de los usuarios que aspira a beneficiarse de los programas de fibra subvencionados de los últimos años, existe una herramienta idónea para usted: Programas Fibra.

Esta aplicación web, creada por el usuario fergaral de los foros de la web Banda Ancha, muestra en un mapa interactivo las zonas en las que se ha adjudicado uno de estos programas y con qué operador.

El mapa para ver subvenciones de fibra

El Ministerio para la Transformación Digital y de la función pública, de la mano de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) lleva años promoviendo estos programas.

Estas ayudas públicas buscan extender la banda ancha de alta velocidad a lo largo del territorio español, incluyendo las zonas más rurales y apartadas del país, donde su implementación puede ser complicada.

Entre 2013 y 2021 se dio el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) que estableció ayudas dirigidas exclusivamente a las zonas que carecían de cobertura NGA.

En este sentido, el PEBA-NGA aspiraba a subvencionar 798 proyectos de más de 100 operadores de telecomunicaciones, con un monto de 621 millones de euros correspondientes a ayudas públicas.

Programas Fibra. Manuel Fernández Omicrono

En 2022, recogió el testigo el Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión -Banda Ancha (ÚNICO-Banda Ancha), que subía la apuesta a 647 millones de euros.

Lo hizo mediante 4 ediciones de ayudas anuales que empezaron a tomar forma en 2021. El problema es que los recursos que ofrece el Ministerio para aplicar estas ayudas no son muy accesibles.

El usuario debía navegar en la documentación ubicada en la web del Ministerio para comprobar qué programa exacto abarcaba su zona y sobre todo qué operador promovía el proyecto.

En la actualidad y en el fragor de los planes UNICO-Banda Ancha, se pueden consultar algunos visores cartográficos que facilitan ampliamente la experiencia.

Programas Fibra. Manuel Fernández Omicrono

El usuario fergaral, del foro de Banda Ancha, explicó que esta app web nació precisamente de su experiencia a la hora de realizar estas pesquisas. El mapa en cuestión es una herramienta que evita todo este engorro.

Abarca todos los programas de fibra subvencionados y los aglutina en un mapa interactivo que colorea cada zona del color adjudicado. El objetivo no es otro que ayudar al usuario a reconocer qué zonas desplegará cada operador su fibra.

Un detalle es que si filtramos por los PEBA 2013-2020, nos encontraremos un marcador diferente en cada pueblo, ya que estas eran las zonas en las que se había destinado el programa.

Pinchando sobre una zona coloreada, vemos el identificador del proyecto, el código de zona, el municipio, la provincia y la comunidad autónoma, así como el programa y el operador de telecomunicaciones.

Programas Fibra. Manuel Fernández Omicrono

Los datos son extraídos del propio SETELECO y se usa para potenciar este mapa tanto Protomaps como OpenStreetMap. La interfaz es minimalista y la forma de navegación, muy intuitiva.