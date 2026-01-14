Musk cambia las reglas: Tesla deja de vender su conducción autónoma y convierte el FSD en una suscripción mensual

Los propietarios de vehículos Tesla que quieran seguir usando su sistema de conducción autónoma deberán pagar una suscripción mensual para no perder el acceso a este servicio que, a pesar de su nombre, aún no ofrece autonomía plena y podría tardar en ofrecerla.

Elon Musk, el magnate tecnológico ha anunciado que Tesla dejará de vender su software Full Self-Driving (FSD) a partir del 14 de febrero. Este servicio solo estará disponible mediante una suscripción mensual. No ha especificado el precio que tendrá este nuevo coste.

Actualmente, la empresa de coches eléctricos ofrece este paquete de software con la compra de sus vehículos. Se puede elegir entre pagar 8.000 dólares o una suscripción al mes de 99 dólares. A finales de 2025, lanzarón una oferta en la que permitían a los compradores probar este servicio gratis durante 40 días. La opción de compra ya no estará disponible.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter.

A pesar de lo que sugiere su nombre, este sistema de conducción no es completamente autónomo, esa es la intención a largo plazo. Por el momento, se trata de un sistema de asistencia a la conducción con ciertas funciones independientes al conductor humano que sigue siendo imprescindible.

Esta opción se encuentra disponible en varios países como Estados Unidos, Canadá, China, México, Puerto Rico, Australia y Nueva Zelanda. La intención es que llegue a más países en adelante cuando las autoridades de los mismos lo aprueben. Según indica Tesla, este sistema de conducción autónoma total (supervisada) es capaz de tomar el control del vehículo para realizar maniobras como el cambio de carril, aparcar o conducir siguiendo la ruta.

Recreación del concepto de coche autónomo

No obstante, la empresa siempre indica que estas funciones requieren supervisión activa del conductor y no convierten al vehículo en autónomo. Aunque en teoría es posible que el vehículo salga de la zona de aparcamiento y se acerque solo hasta donde está su conductor esperando.

Así se entrena

Recientemente, el multimillonario ha estado dando pistas sobre el esfuerzo que está costando lograr esa completa conducción autónoma a la que aspiran. En contestación a otro usuario de la red social X ( antes Twitter), Musk informó que "se necesitan aproximadamente 16.000 millones de datos de entrenamiento para lograr una conducción autónoma segura sin supervisión" y añade que "la realidad tiene una complejidad enorme".

La empresa lleva unos pocos meses ofreciendo un limitado servicio de taxis autónomos por la ciudad de Austin, en Texas, donde tiene la sede. Frente a este pequeño primer paso se encuentran otras marcas como Waymo, propiedad de Alphabet (la matriz de Google), que tiene miles de coches autónomos desplegados por ciudades como San Francisco, como ha podido comprobar EL ESPAÑOL-Omicrono de primera mano, y que pretende llegar a Europa este año.

Por su parte, Tesla consiguió a finales de 2025 el permiso de la DGT en España probar su sistema de conducción autónoma durante un año por las carreteras del país. Tesla es la única marca que tiene acceso ilimitado a las carreteras de España dentro de este nuevo Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV) en el que entran otras marcas.

El uso de este sistema en los coches que la marca ha vendido a clientes particulares ayuda a la tecnología a mejorar su funcionamiento y seguir avanzando en autonomía. A diferencia de marcas como Waymo, la empresa de Elon Musk apuesta por el software y la inteligencia artificial con el apoyo de unos pocos sensores, mientras que la competencia ha llenado de cámaras y sensores sus taxis autónomos.