Qué hará Google Gemini con Siri, el nuevo 'corazón' para el asistente de Apple: más potencia y personalización

Tras el anuncio de Apple respecto a la elección de Gemini como base para la futura Siri que llegará este año, muchos se han preguntado en España qué harán los californianos con la IA de Google.

La misma Google confirmó el pasado 12 de enero que gracias a esta colaboración plurianual, los modelos de Apple Foundation usarían los modelos de Gemini y su tecnología en la nube.

La gran G recalcó que Apple usaría estas soluciones de inteligencia artificial para futuras funciones de Apple Intelligence y "una Siri más personalizada que llegará este año", confirmando los rumores.

El acuerdo va más allá de Siri

El usuario Max Weinbach explicó la estructura del acuerdo entre Apple y Google en la web de Creative Strategies. En este texto, detalló los pormenores del uso de Gemini como modelo base.

En este sentido, entran en juego dos conceptos importantes, el preentrenamiento y el postentrenamiento. El primero consiste en coger todos los datos y procesarlos en el modelo.

El modelo, en este caso el de Gemini, aprende y procesa estos datos para establecer conexiones entre temas; de ahí salen los tokens para comprimir el conocimiento usualmente extraído de Internet.

Sin el postentrenamiento, un modelo base no interactúa o chatea con el usuario; simplemente predice el siguiente token que vendrá basándose en los tokens de entrada.

El postentrenamiento o entrenamiento posterior consiste, a su vez, en ajustar el modelo para que comprenda una conversación estructurada, razonar y actuar con herramientas y comprender la conversación.

Aquí los modelos de Gemini aprenderán a interactuar con su marco de uso, donde se les otorgará la personalidad y donde se afinarán para garantizar una mayor seguridad.

Todo este marco sirve como base para el acuerdo entre Apple y Google. Y es que más que presumiblemente, Google licenciará su modelo base Gemini a Apple.

La idea es que Apple pueda entrenarlo con Google Cloud y otras herramientas y comportarse de la forma en la que Siri debería comportarse.

Básicamente, Google cederá la base de Gemini a Apple y este lo entrenará con sus propios valores y su propia personalidad. También lo ajustará para que funcione con el ecosistema e infraestructura interna de Apple.

No se sabe a ciencia cierta si Apple extenderá el uso de Gemini a las funciones de Apple Intelligence actuales como serían las Herramientas de Escritura o lo limitará totalmente a Siri.

Si Apple opta por simplemente extrapolarlo a Siri, el modelo solo deberá comprender cómo debe funcionar dentro de Siri, dentro de su entorno.

Esto o que permitiría a Apple usar modelos más pequeños como Gemini 3 Flash, aunque no se han publicado los términos completos del acuerdo, al menos de momento.

Eso sí, tanto Apple como Google confirmaron que estas funciones basadas en Gemini se ejecutarían en dispositivos Apple y en la Private Cloud Compute, por lo que no tendrán acceso a los datos de usuario.

Sin embargo, medio The Information ha dado algunas pinceladas de los aspectos que marcarán esta inesperada colaboración. Por ejemplo, no habrá branding alguno de Gemini o Google.

Citando los prototipos actuales del sistema basado en Gemini, The Information asegura que las respuestas de IA no incluirán marcas relacionadas con Google o Gemini, por lo que todo seguirá perteneciendo a Apple.

Fuentes internas relataron que aunque Google puede pedirle a Apple que ajuste el funcionamiento de Gemini, Apple puede afinar el modelo por sí solo para que responda a lo que la manzana mordida quiera.

Apple está ansiosa por conseguir que esta nueva Siri basada en tecnología de Gemini pueda mejorar sus prestaciones en respuestas de conocimiento general, evitando que el asistente devuelva los habituales enlaces a webs.

Un aspecto crítico que se mejoraría gracias a esta colaboración sería el trato y el apoyo emocional de Siri. Este asistente ofrecería respuestas menos robóticas y más 'emocionales'.

Uno de los problemas que tuvo Apple en 2024 a la hora de desarrollar esta Siri ultravitaminada era el enfoque híbrido que se planteó en un primer momento para el asistente, combinando la gestión de comandos y modelos de lenguaje.

Mezclar modelos LLM y un sistema de comandos habitual —por ejemplo, para configurar temporizadores— no era lo suficientemente fructífero como para pasar los estándares de Apple.

Obviamente, el sistema clásico de Siri para establecer recordatorios o temporizadores seguirá funcionando de forma local en el teléfono, pero esta nueva versión podrá manejar instancias superiores con preguntas que la anterior Siri no entendería.

Aquí entra en juego la Siri integrada en el sistema. Será posible pedirle a Siri que envíe un mensaje de texto a un usuario concreto, incluso si no hay un contacto guardado.

Si no encuentra el contacto almacenado en el dispositivo, buscará entre los mensajes para determinar cuál es el contacto más probable de ser el usuario exacto, informando de camino al usuario final.