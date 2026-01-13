Llega Apple Creator Studio, una suscripción para usar todas las aplicaciones de edición profesional a un precio rompedor

Las novedades que Apple Fitness+ aglutinó en enero de 2026 para España anticiparon una serie de cambios importantes de cara a su ecosistema de suscripciones. Ahora, llega Apple Creator Studio.

Los de la manzana mordida han lanzado una nueva suscripción específicamente pensada para dar acceso a las apps creativas y profesionales más importantes de Apple, todo en un único bundle.

Concretamente, Apple Creator Studio es una suscripción para Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage, entre otras novedades, por 12,99 euros al mes.

Apple Creator Studio, lo nuevo de Apple

La idea de Apple Creator Studio no es otra que permitir el uso de las apps típicas de Apple para la creación y edición de vídeo, la composición musical, la edición de fotos y la productividad visual.

Aplicaciones que además estrenan una plétora de prestaciones de todo tipo basadas en inteligencia artificial, así como contenido exclusivo para ciertas apps como Keynote, Pages o Numbers.

Pixelmator Pro en iPad. Apple Omicrono

Un detalle interesante es que aprovechando el lanzamiento de esta colección, Apple ha llevado Pixelmator Pro al iPad, siendo la única plataforma externa a Mac que dispone de este software.

Entre las funciones estrenadas en Final Cut Pro nos encontramos Búsqueda de Transcripciones, en iPad y Mac, para localizar fragmentos de audio concretos en horas de metraje, escribiendo frases.

También tenemos Detección de Tiempo, un sistema para ver los compases, tiempos y partes de una canción en la línea de tiempo de un proyecto, usando el modelo de IA ubicado en Logic Pro para analizar pistas.

Le sigue Creador de Montajes en iPad, que permite comenzar en segundos basándose en una IA que analiza y edita un vídeo dinámico usando los mejores momentos de una grabación.

Creador de Montajes en iPad. Apple Omicrono

Logic Pro recibe su dosis de novedades. El software de edición musical incluye Synth Player, con interpretaciones de música electrónica que abarcan acordes y líneas de bajo basadas en inteligencia artificial.

Por otro lado está la nueva Biblioteca de Sonidos en Logic Pro para Mac, con paquetes diseñados por Apple con loops, samples, sonidos de baterías y patches de instrumentos libres de derechos.

Apple también ha tenido a bien incluir en Logic Pro para iPad funciones de comprensión musical que usan la búsqueda en lenguaje natural para describir un loop o encontrar loops parecidos.

En la edición de imagen se sitúa Pixelmator Pro, una de las mejores apps alternativas a Photoshop y que fue adquirida por Apple para posicionarse frente a la versión de Adobe.

Final Cut Pro. Apple Omicrono

Pixelmator Pro, además de llegar al iPad, estrena la herramienta 'Deformar'. Como su nombre indica, da la posibilidad de girar y distorsionar capas con gran libertad.

¿Y qué hay de Numbers, Pages y Keynote? Apple Creator Studio estrena el Content Hub, un espacio para acceder a fotos, elementos gráficos e ilustraciones curadas por la misma Apple.

Apple Creator Studio ofrece acceso a este centro y a plantillas y temas exclusivos en estas aplicaciones. También añade acceso a prestaciones especiales en versiones beta con la suscripción en Keynote.

Finalmente, Numbers incluye acceso a Magic Fill para generar fórmulas y rellenar tablas a partir del reconocimiento de patrones concretos. Keynote, Pages, Numbers y Freeform, eso sí, seguirán siendo gratuitas para los usuarios.

Precio y disponibilidad

La suscripción de Apple Creator Studio se podrá usar a partir del miércoles 28 de enero por 12,99 euros al mes o por 129 euros al año. Los nuevos suscriptores podrán optar de una prueba de un mes gratis.

Logic Pro. Apple Omicrono

Al comprar un nuevo Mac o un iPad, los usuarios podrán probar Apple Creator Studio durante tres meses sin coste. Los estudiantes universitarios y docentes podrán acceder al servicio por 2,99 euros al mes, 29 al año.

Todas las versiones de compra única de las aplicaciones implicadas seguirán estando disponibles; por ejemplo, Pixelmator Pro seguirá costando 59,99 euros, mientras que Final Cut Pro costará la cifra habitual de 349,99 euros.