Claude, el rival de ChatGPT, se sube a la ola de las IAs médicas: te explicará tus análisis y los datos en Apple Watch

Los informes médicos pueden ser complejos de comprender para quienes no tienen estudios relacionados y asustar si se trata de un asunto de salud grave. De ahí que cada vez más personas recurran a la IA en busca de resúmenes sencillos cuando no tienen un fácil acceso a sus médicos de confianza o este no consigue tranquilizarles.

La industria enfocada en el desarrollo de esta nueva tecnología está aprovechando esta necesidad creando sistemas específicos para salud. Los chatbots ofrecen resúmenes sencillos a los usuarios, aunque los resultados pueden ser adversos como los de Google, que ha recibido críticas de investigadores por los errores cometidos por su IA.

Ahora Anthropic ha anunciado Claude for Healthcare, un nuevo conjunto de herramientas diseñado para proveedores, aseguradoras y pacientes. No ha pasado ni una semana del anuncio de ChatGPT Health de OpenAI, la férrea carrera por ser el líder en inteligencia artificial está virando ahora hacia servicios sanitarios.

De aseguradoras a pacientes

Claude for Healthcare, asegura la empresa, busca integrar su IA de forma segura en el ámbito médico, ayudando a los usuarios a acceder y comprender su información sanitaria. Claude se enfocará en explicar los resultados de las pruebas en un lenguaje sencillo, incluso ofrecerá posibles preguntas para que el paciente realice a su médico durante la consulta.

En el caso de las aseguradoras o proveedores de servicios médicos, indica Anthropic que este sistema sirve de apoyo para gestionar reclamaciones o clasificar los mensajes de los pacientes "para identificar qué requiere atención inmediata y garantizar que no se olvide nada por error", se puede leer en el anuncio.

Claude, el principal producto de Anthropic. Anthropic Omicrono

En un primer movimiento, los suscriptores estadounidenses de Claude Pro y Max pueden otorgar al asistente de IA acceso seguro a los resultados de laboratorios y sus historiales médicos. Así se desbloquean funciones para procesar esos datos y ofrecer resúmenes.

Entre las posibilidades, Claude puede analizar la actividad física de wearables como el Apple Watch. El fabricante de estos relojes y los iPhone lleva años prometiendo un cuidador personal que en teoría llegaría en 2026 y se conectaría con los datos recogidos por sus dispositivos.

A Apple le está costando ponerse al día en la carrera de la IA, por lo que está recurriendo a socios como OpenAI. Esta semana ha anunciado un importante acuerdo con Google para mejorar su asistente virtual, Siri, con las capacidades de Gemini.

Anthropic ya ha lanzado dos nuevos conectores HealthEX y Function en versión beta, que permiten a los usuarios proporcionar a Claude acceso a sus datos médicos. Las integraciones de Apple Health y Android Health Connect, que permiten a Claude extraer métricas de salud y actividad física de teléfonos y wearables, se lanzarán en versión beta esta semana a través de la app de Claude para iOS y Android.

Privacidad

La compañía enfatiza en su comunicado que la privacidad y el control de los datos de los usuarios son fundamentales para estas integraciones. El paciente debe aceptar explícitamente el uso de estas nuevas funciones y puede controlar exactamente qué información comparte. Los permisos que se le dan a Claude se pueden desconectar o editar en todo momento.

Un aspecto fundamental en lo que a privacidad se refiere es que Anthropic afirma que los datos de salud del usuario no se utilizarán para entrenar sus modelos de IA.

Además del control de los datos, también preocupan los posibles errores o alucinaciones que pueda sufrir la IA a la hora de resumir los informes médicos de los usuarios. Por eso Claude incluirá descargos de responsabilidad contextuales y reconocerá áreas de incertidumbre, además de animar a los usuarios a consultar a profesionales médicos.