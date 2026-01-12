Apple elige a Google para mejorar su Siri con inteligencia artificial: Gemini será la base de sus modelos de IA

Ya es oficial. Tras los ires y devenires que ha tenido Apple con su prometida versión de Siri potenciada con IA, la manzana mordida ha llegado a un acuerdo con Google para usar Gemini.

Tal y como ha adelantado la CNBC, Apple ha lanzado una asociación plurianual con Google para usar sus modelos en Apple Foundation y así potenciar la Siri ultravitaminada que llegará este año.

Una noticia que llega después del abandono de John Giannandrea, una de las cabezas visibles de la empresa y que ostentaba el cargo de vicepresidente sénior de aprendizaje automático y estrategia de IA.

Apple usará a Google para sus modelos

Ha sido la propia Apple la que ha confirmado completamente esta asociación. En un anuncio remitido al portal, explican que los de Cupertino se basarán en los modelos de Gemini y en la tecnología de la nube para sus futuros modelos.

Apple habría llevado a cabo una "evaluación cuidadosa" que determinó que la "tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos de Apple Foundation", según la misiva de la empresa.

Novedades en Siri. Apple Omicrono

En este sentido, los de Tim Cook afirman sentirse "entusiasmados por las nuevas e innovadoras experiencias [que el acuerdo] desbloqueará para nuestros usuarios", apostilla el anuncio.

Ya en noviembre, y de la mano del conocido periodista Mark Gurman por parte de Bloomberg, se advirtió de este acuerdo consistente en el pago de 1.000 millones de dólares al año por el uso de modelos de IA ultrapoderosos.

No solo eso; en este sentido, Apple había considerado el uso de versiones personalizadas de Gemini para las funciones de IA en Siri, para habilitar funciones como una herramienta de búsqueda web similar al Modo IA de Google.

Junto a las filtraciones previas pudimos ver el lanzamiento de Gemini 3, la última versión del modelo de IA de Google, el cual tuvo muchísimo éxito entre los usuarios y la crítica profesional.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

Por ende, este anuncio no sorprende, vista la buena acogida que Gemini está teniendo en el fragor de los modelos de última generación como serían GPT 5.1 o Grok 4.1, entre otros.

Los rumores habían abierto la posibilidad a que Apple lanzaría más integraciones con otros modelos de inteligencia artificial expandiendo la actual integración con ChatGPT de la que disfruta Apple Intelligence.

Así, Apple aspira a ser el centro principal de uso para modelos de terceros que sirvan para dar vida a las funciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence y Apple Foundation, esta vez de la mano de Google.

De momento, la firma norteamericana no ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento de esta nueva Siri, aunque los rumores apuntan a una aparición estelar en la WWDC de este año.